«Эбигейл», «Песнь дьявола», «Малышка зомби» и другие премьеры недели

Российский фильм в жанре фэнтези «Эбигейл» режиссера Александра Богуславского о жизни девушки, обнаружившей магию в своем родном городе, который был закрыт на карантин из-за эпидемии загадочной болезни много лет назад, претендует на звание главной премьеры грядущей недели. Роли в нем исполнили Тинатин Далакишвили («Звезда»), Эдди Марсан («Армагеддец», «Тираннозавр»), Равшана Куркова («Искушение святого Тыну») и Ксения Кутепова («Путешествие с домашними животными»). Фильм одновременно выйдет в прокат в Германии, Франции, Японии, на Филиппинах, во Вьетнаме, Малайзии, Тайване, Гонконге, Бразилии и Турции.

«Песнь дьявола» («A Dark Song»); Лайам Гэвин

Спустя три года после премьеры на кинофестивале в Ирландии в России выйдет независимый хоррор «Песнь дьявола» режиссера Лайама Гэвина, получивший высокие оценки критиков — его рейтинг положительных рецензий на сайте Rotten Tomatoes составляет 90%. Картина расскажет историю потерявшей сына женщины, которая нанимает оккультиста, чтобы с помощью таинственного обряда пообщаться со своим ребенком.

Новый французский фильм «Малышка зомби» от автора биографической ленты о модельере Ив Сен-Лоране Бертрана Бонелло будет посвящен истории Клервиуса Нарцисса — жителя Гаити, чью смерть симулировал колдун-вудуист, чтобы похитить и отправить работать на плантации. Спустя десятилетия, его внучка переезжает в Париж и хочет произвести впечатление на новых знакомых рассказом о своем дедушке, нечаянно пробуждая темные потусторонние силы.

«Божественная любовь» («Divino Amor»); Габриэль Маскаро

В футуристической драме бразильского режиссера Габриэля Маскаро «Божественная любовь» зрители смогут увидеть, как в 2027 году люди отправляют свои послания всевышнему с помощью кабинок автомолитв и выражают свои религиозные чувства на рейвах. Его главная героиня занимается консультацией семейных пар, которые столкнулись с угасанием чувств, в том числе — практикуя и нетрадиционные способы сближения.

«Трудности выживания»; Евгений Торрес

Режиссер Евгений Торрес представит фильм «Трудности выживания» о том, как отправившаяся за миллионером-затворником на необитаемый остров журналистка встречает вместо желанной сенсации своего коллегу, который сам выдумал историю о богатом отшельнике, когда не было интересных тем.

«UglyDolls. Куклы с характером» («UglyDolls»); Келли Эсбери

В бодипозитивном мультфильме «UglyDolls. Куклы с характером» режиссер «Шрека 2» Келли Эсбери покажет кукольный городок Агливилль, где «все необычное считается необыкновенным» и его жителей, которым предстоит испытать свой характер, чтобы понять — важно оставаться собой.

«Свет моей жизни» («Light of My Life»); Кейси Аффлек

В новом фильме Кейси Аффлека «Свет моей жизни», где он выступил в качестве режиссера и исполнителя главной роли, будут показаны отношения отца и дочки на фоне глобальной эпидемии, охватившей весь земной шар.

«Падение ангела» («Angel Has Fallen»); Рик Роман Во

В фильме «Падение ангела» — третьей части франшизы о спецагенте Майке Бэннинге, которого сыграл продюсер проекта Джерард Батлер — герой Моргана Фримена наконец дослужился до поста президента США, повысив ставки в очередной игре против террористов, которые решили атаковать самолет главы государства.

«Бык»; Борис Акопов

Фильм Бориса Акопова «Бык» вернет зрителей в эстетику постсоветских 1990-х с помощью истории Антона Быкова, которого после неудачной «стрелки» спасает из отделения милиции криминальный авторитет в обмен на совсем не миролюбивую услугу с его стороны.

В фильме-катастрофе «Капкан» режиссера Александра Ажа об урагане во Флориде главная героиня решает вопреки приказам об эвакуации отправиться на поиски своего отца, которого находит в подвале их дома, где им вдвоем придется столкнуться с прибывающим уровнем воды и хищными рептилиями.