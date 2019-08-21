«Сказки про сломанный нос»: Виторган о драке с Богомоловым

Российский актер Максим Виторган косвенно уличил во лжи возлюбленного своей бывшей жены Ксении Собчак — режиссера Константина Богомолова, утверждавшего, что после драки с артистом у него был сломан нос. Свои отношения знаменитости — как и прежде — выясняли в инстаграме. Язвительный комментарий Виторган оставил под публикацией, в которой журналистка философствовала на тему обмана.

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«Большинство «светских» знакомых, если их инстаграм связан не с работой, а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет. <...> За каждым фото — месседж. Но совсем не тот, который на фото. Смотрите за фото», — написала экс-кандидат в президенты России.

Виторган, в свою очередь, напомнил бывшей супруге о последствиях инцидента, произошедшего в начале этого года, передает «Пятый канал».

«Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем, чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да», — написал артист, разбавив свое посланием большим количеством смайликов.

Сама Ксения не удостоила публичным ответом комментарий экс-мужа, однако другие пользователи инстаграма с удовольствием поддержали беседу. «Не забирайте у Богомолова единственное мужское, что произошло с ним в жизни», «Здравствуйте, меня зовут Максим и я закрыл гештальт», «Все еще болит?», «Есть такое ощущение, что это еще не конец вашей с Ксю истории», — отвечали артисту подписчики Собчак.

Возможно, очередное выступление Виторгана было спровоцировано недавним интервью Богомолова, в котором тот — по мнению некоторых пользователей сети — прошелся и по его персоне.

«Жизнь — счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него, — сказал Богомолов в беседе с ТАСС. — Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности».

Согласно пользователям соцсетей, рассуждая о «занудстве, страдании и пафосе», режиссер якобы намекал именно на Максима, о разводе которого с Собчак стало известно несколько месяцев назад.

Кроме того, Богомолов в интервью подчеркнул, что простил Виторгана за сломанный в порыве ревности нос. Режиссер иронично отметил, что относится к этому как к «желанию прикоснуться к прекрасному», однако следом исправился, заключив, что «вряд ли уместно шутить на эту тему». «Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. — отметил он. — Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь».

Также режиссер признался, что ему хотелось бы снять Собчак в кино. По мнению Богомолова, Ксения — «очень способный человек». «Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — сказал он.

При этом, по его словам, вероятность того, что Собчак когда-нибудь примет участие в спектаклях очень низка, поскольку «театр — сфера специфическая». «Здесь требуется иной подготовительный этап. Длительный», — подчеркнул режиссер.

В интервью Богомолов прокомментировал и свою недавнюю публикацию в инстаграме, в которой он признался в любви Собчак.

«Это искреннее проявление чувств. А сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать, — указал Богомолов. — Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра».

По словам режиссера, несмотря на свою серьезность по жизни, он стремится делать все искренне, легко и в радость.