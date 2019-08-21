«Мы не стадо»: россияне устроили флешмоб в инстаграме Сталлоне

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне стал очередной мишенью русскоязычных пользователей инстаграма, заваливших шутками его публикацию с новым тизером фильма «Рэмбо: Последняя кровь». Под постом артиста в настоящий момент красуются около восьми тысяч комментариев — и большинство из них именно шутливые и на русском языке.

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«Мне нужна твоя одежда и мотоцикл», «Сильвестр, не части с постами, не успеваем перебазироваться!», «Родные!!! Как приятно видеть вас здесь, россияне. Я так поняла, с Леди Гаги (предыдущая жертва отечественных комментаторов — «Газета.Ru») переключаемся и завоевываем новые территории», «Мы не стадо! Нами невозможно управлять», «Где в Москве лучшая шаурма?», — пишут актеру россияне.

Свою лепту в «атаку» на инстаграм Сталлоне внес юморист Гарик Харламов: он призвал своих подписчиков сбить 73-летнего американца с толку, заполнив его аккаунт комментариями про «одежду и мотоцикл» (очевидная отсылка к реплике героя Арнольда Шварценеггера из фильма «Терминатор 2: Судный день».

Ранее сообщалось, что Сталлоне вместе с другим ветераном американских боевиков — Дольфом Лундгреном — начал работу над многосерийным фильмом. Согласно информации издания Deadline, телевизионные сети Fox, CBS и NBC, а также стриминг платформы Netflix и Apple уже мечтают заполучить данный проект, называющийся «The International». Известно, что Лундгрен исполнит в нем главную роль — секретного агента, который способен заменить целый отряд спецназа и является невероятно успешным переговорщиком. Шоураннером «The International» назначен режиссер и сценарист Кен Сэнзел (сериал «Нью-Йорк 22», «Убийцы на замену», «Город террора»).

Пока нет точной информации о том, появится ли сам Сталлоне в кадре. Вместе с тем, не исключено, что он собственноручно поставит пилотный эпизод. В любом случае легендарный актер будет участвовать в производстве, которым заведует его студия Balboa Productions.

В январе 2019 года прошла российская премьера фильма «Крид 2» вместе со Сталлоне и Лундгреном. В этой ленте звезды воссоединились на экране после картины «Рокки 4». По сюжету фильма — боксер Адонис Крид (Майкл Б. Джордан) балансирует между личными обязательствами и подготовкой к предстоящему поединку, который может стать самым трудным испытанием в его жизни.

После выхода картины на экраны Сталлоне опубликовал трогательное видео, в котором поблагодарил зрителей за любовь к его киногерою и попрощался с персонажем Рокки Бальбоа.

«Я хочу поблагодарить всех вокруг, весь большой мир за то, что они приняли в свои сердца Рокки на более чем 40 лет. Это была моя высшая привилегия — иметь возможность создать и играть этого значимого персонажа. И хотя это разбивает мне сердце, к сожалению, все проходит и заканчивается. Я люблю вас, добрые и щедрые люди, и самое замечательное в том, что Рокки никогда не умрет, потому что он живет в вас», — написал актер.

Позже в эфире шоу «Доброе утро, Британия» Лундгрен (Иван Драго) и Флориан Мунтяну (Виктор Драго), сыгравший его сына, заявили, что сомневаются в правдивости заявления старшего коллеги. Актеры убеждены, что Сталлоне еще как минимум исполнит во франшизе роль-камео.

Первый фильм о боксере Рокки Бальбоа по сценарию Сталлоне снял режиссер Джон Эвилдсен в 1976 году. Лента завоевала три премии «Оскар», «Золотой глобус» и еще ряд других престижных кинонаград.

При бюджете в $1 млн «Рокки» заработал $56,5 млн, став самым кассовым фильмом года в американском прокате в ноябре 1976 года. После этого — с 1979 по 2006 годы — было выпущено четыре сиквела картины.

Считается, что главным источником вдохновения для создателей фильма стал бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Мохаммедом Али и Чаком Уэпнером. Прототипами Рокки Бальбоа являются Рокки Марчиано, Чак Уэпнер и Джо Фрейзер, — правда, сам Сталлоне это отрицал. При этом он предложил Уэпнеру попробоваться на роль спарринг-партнера Рокки во втором фильме, но в итоге боксер не прошел кастинг.