Прощайте, «Мстители»: Человек-паук покинет киновселенную Marvel

Президент Marvel Studios Кевин Файги не будет принимать участия в продюсировании дальнейших картин о супергерое Человеке-пауке. Об этом сообщает издание Deadline. По информации источников, такое решение было принято из-за того, что компании Disney (которая владеет Marvel) и Sony (которой принадлежат права на Человека-паука) не смогли договориться о финансовой стороне дальнейшего сотрудничества.

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Как отметили собеседники издания, на протяжении нескольких месяцев Disney пыталась добиться пересмотра изначальной сделки, по условиям которой ей доставалось лишь 5% кассовых сборов за первый день проката, а также вся прибыль от продажи мерчендайза. Корпорация во главе с Бобом Айгером хотела договориться о 50-процентном участии в финансировании следующих лент, но получила отказ.

В результате Disney решила вывести Файги из проекта, а сам Человек-паук, судя по всему, больше не будет появляться в следующих частях франшизы Marvel.

На момент публикации материала комментариев со стороны Disney не поступало. Sony выпустила заявление, в котором выразила «разочарованность» сложившейся ситуацией. При этом в компании отметили, что «уважают решение Disney о том, что Файги не может оставаться главным продюсером следующего фильма о Человеке-пауке».

«Мы надеемся, что в будущем это может измениться, но понимаем, что множество новых обязанностей перед Disney — в том числе вся их новообретенная собственность Marvel (имеются в виду персонажи, перешедшие к Disney вместе с покупкой 21st Century Fox, например — Люди-Икс. — Прим. «Газеты.Ru») — не оставляют ему времени на работу с интеллектуальной собственностью, которой они не обладают.

Кевин — потрясающий, и мы благодарны за его помощь и руководство, ценим тот путь, по которому он помог нам пройти — и который мы продолжим», — заключили представители Sony.

«Отзыв» Файги может действительно существенно повлиять на дальнейшие планы студии: последними двумя фильмами, которые он спродюсировал, были «Мстители: Финал» и «Человек-паук: Вдали от дома» — самая кассовая лента всех времен и самая кассовая лента Sony соответственно. Как пишет Deadline, в настоящий момент в разработке находятся сразу две картины о Спайдермене. В Sony рассчитывают, что постановщик первых двух сольников о Питере Паркере Джон Уоттс вернется в режиссерское кресло, а актер Том Холланд вновь наденет красно-синее трико. Однако у Уоттса нет долгосрочного контракта, обязывающего его продолжать работу над Человеком-пауком.

В то же время отказ Sony от предложенных Disney условий тоже понятен. Сейчас компании принадлежит не только сам Человек-паук, но и порядка 900 связанных с ним персонажей. «Спайдермен» — крупнейшая франшиза в активе Sony, и нежелание главы студии Тома Ротмана отдавать целую половину вполне закономерно, учитывая, что Disney получает все от продаж сопутствующих товаров — фигурок и прочего.

По словам источников, в Sony решили, что при всей своей ценности Кевин Файги не стоит таких денег, и намерены продолжать без него, несмотря на крайне неудачную предыдущую попытку в виде дилогии с Эндрю Гарфилдом в главной роли. В частности, студия возлагает надежду на продюсерскую руку Эми Паскаль, а также на участие самого Ротмана. Собеседники Deadline отмечают, что именно последний смог сделать из «далекого от совершенства» «Венома» фильм, собравший в мировом прокате $856 млн, — благодаря часам, проведенным в монтажной.

Кроме того, Sony активно работает над развитием собственной Спайдер-вселенной, до этого не пересекавшейся с фильмами Marvel и сольниками о Человеке-пауке. В нее войдут сиквел «Венома» от Энди Серкиса, «Морбиус» с Джаредом Лето, «Крэйвен-охотник», а также спин-офф про героинь Серебряный соболь и Черная кошка. Кроме того, известно о планах на ленту о команде суперзлодеев «Зловещая шестерка», однако на сегодняшний день проект отложен.

Наконец, не стоит забывать, что Sony без какого-либо участия Marvel сняла анимационный фильм «Человек-паук: Через вселенные», который (абсолютно заслуженно) получил «Оскар» и «Золотой глобус».