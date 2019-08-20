Конец триумфа: рекордсмен Billboard свергнут

Песня американской певицы Билли Айлиш «Bad Guy» сместила с первого места чарта Billboard Hot 100 хит рэпера Lil Nas X «Old Town Road», который продержался на первом месте 19 недель, установив абсолютный рекорд хит-парада, пишет Independent.

«Поздравления Билли Айлиш! Ты заслуживаешь этого!» — поздравил ее 20-летний рекордсмен.

Предыдущее достижение было установлено ремиксом на песню Луиса Фонси и Дэдди Янки «Despacito» с участием Джастина Бибера, а также хитом Мэрайи Кэри и группы Boyz II Men «One Sweet Day» — им удалось продержаться на вершине хит-парада 16 недель.

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«Шлю любовь и поздравление Lil Nas X, побившему один из самых продолжительных рекордов в истории музыки!» — написала Кэри в своем твиттере, когда узнала о новом достижении.

К сообщению она также прикрепила коллаж, на котором передает молодому исполнителю факел. Сам рэпер ответил, что польщен вниманием, поблагодарил за признание и пообещал всеми силами «расти до ее уровня музыки».

Песня «Old Town Road» вышла в виде сингла в декабре 2018 года на волне мема «Yeehaw Agenda», построенного вокруг ковбойского стиля. По словам Дэнни Канга, менеджера кантри-артиста Мейсона Рэмси, Lil Nas X попытался воздействовать на алгоритмы чартов SoundCloud и iTunes, дав своему треку жанровое определение «кантри-рэп», тем самым повысив шансы на его популярность в кантри-чартах, где одержать победу ему было бы легче.

Сам рэпер для продвижения песни воспользовался социальной сетью «TikTok», распространяя там связанные с ней мемы. К концу декабря многие пользователи стали сами создавать короткие видеоролики, посвященные «Old Town Road». Набрав популярность, трек смог без поддержки лейбла появиться на 83 месте чарта Billboard.

Из-за роста его популярности некоторым радиостанциям приходилось скачивать аудиоверсии с YouTube, чтобы поставить их в эфир, а уже в марте рэпер заключил контракт с представителями компании Columbia Records.

Еще до того, как «Old Town Road» установил рекорд по продолжительности удержания лидерства в чарте, он смог показать еще один редкий результат в истории Billboard — сингл одновременно находился в хит-парадах Billboard Hot 100, Hot Country Songs и Hot R&B/Hip-Hop Songs.

На популярность песни оказало влияние решение руководства Billboard убрать песню из кантри-чарта в связи с якобы нехваткой элементов, присущих современной кантри-музыке. Подобные действия разочаровали исполнителя. Отвечая на вопрос журналиста о том, считает ли он сам свою композицию кантри, Lil Nas X заявил:

«Песня — кантри-трэп. Это не то и не это. Это и то, и это. Поэтому она должна быть и там, и там».

Решение об удалении песни из чарта подняло волну вопросов к его составителям, касающихся влияния цвета кожи на оценку творчества того или иного артиста в жанре кантри. В частности, упоминался случай 2016 года, когда песню Бейонсе «Daddy Lessons» не стали квалифицировать как кантри, лишив тем самым возможности на серьезный сектор для продвижения на рынке. Представители Billboard в ответ на такую критику заявили, что исключение песни Lil Nas X из чарта произошло не из-за расовых предпочтений руководства компании.

На песню было сделано три музыкальных видеоролика. Первый из них был смонтирован из видеороликов и клипов компьютерной вестерн-игры Red Dead Redemption 2 и считается неофициальным клипом на сингл.

Первое официальное видео было опубликовано 17 мая. В нем Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус спасались из мира Дикого Запада 1889 года, где они совершили ограбление банка, переместившись в настоящее время. В образах ковбоев они общались с местными жителями, а другие роли исполнили такие гости, как актер Крис Рок, диджей Дипло, рэпер Винс Стейплс и другие.

А в июле вышло второе официальное видео на ремикс песни, построенное вокруг мифа о якобы удержании американскими военными пришельцев на базе в зоне 51. В клипе музыканты приезжают в зону 51 в виде ковбоев, после чего оказываются на борту НЛО, где их тепло встречают инопланетяне.