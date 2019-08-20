GY!BE, Unkle, Чарли XCX, Машин Ган Келли и еще 17 концертов осени

30 августа — 1 сентября, Mutabor, «Стрелка», «Рихтер», причал «Большой Каменный мост», бассейн «Чайка» (Москва)
Последний фестиваль лета и одновременно первый фестиваль осени Red Bull Music Festival будет проходить с 30 августа по 1 сентября на нескольких площадках. В Mutabor выступят российские и зарубежные герои диско и техно, на «Стрелке» можно будет послушать ветерана буги и ритм-н-блюза Лероя Берджесса и его более молодого коллегу по цеху Деймона Риддика (он же Dâm-Funk), а также основателя лейбла Offen Music Владимира Ивковича, нидерландского мультиинструменталиста Джакко Гарднера и культовую замбийскую группу Witch, исполняющую замрок, — смесь африканской музыки с психоделическим роком и фанком. Кроме того, в пространстве «Рихтер» пройдет 24-часовое (!) выступление группы «Самое большое простое число» с участием дружественных артистов, питерская команда Roots United, которая делает фестиваль Present Perfect, устроит вечеринку на воде близ причала «Большой Каменный мост», а в бассейне «Чайка» случится «первый в России подводный эмбиент-концерт».
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4-7 сентября, Powerhouse, «Китайский летчик Джао Да», Aglomerat, «Авиатор», «Бумажная фабрика», Down House Bar, «Рихтер», КЦ «Дом», «Вермель», RNDM, Deficit, Izi (Москва)
Четыре дня, больше десятка площадок по всему городу, бесчисленное количество шоукейсов. Самые интересные пункты исполинских размеров программы: конголезцы Kokoko!, которые превращают городской мусор в музыкальные инструменты, шведские постпанки Viagra Boys, австралийские антирокеры HTRK (расшифровывается как «hate rock»), мурманские кудесники «Деревянные киты» и одна из интереснейших отечественных лайв-групп момента — «Нотэбёрд».
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7 сентября, Mutabor (Москва)
Культовый немецкий лейбл-коммьюнити Giegling, родившийся из небольшого клуба в Веймаре, полным составом приедет в Mutabor, чтобы отпраздновать свой десятилетний юбилей. Будут, в частности, отцы-основатели Константин, Дастин и Ateq, а также Сет Трокслер, Мааян Нидам, Алекси Перяля и другие. Российскую сцену представят Никита Забелин и София Родина.
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14 сентября, «ГлавClub Green Concert» (Москва)
Любимцы лидера Radiohead Тома Йорка — берлинцы Modeselektor — нагрянут в столицу 14 сентября. В июле дуэт открыл уже упомянутый Present Perfect в Петербурге, а в Москве музыканты дадут сольный концерт в рамках тура в поддержку пластинки «Who Else» — одной из мощнейших записей этого года.
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14 сентября, Mutabor (Москва)
После Modeselektor можно будет на ночь отправиться в Mutabor на вечеринку-коллаборацию московского объединения System 108 и берлинского лейбла Mannequin Records. Обещают три танцпола: один будет курировать лично итальянец Алессандро Адриани — основатель «Манекена», на втором будет главенствовать техно, а на уличный вынесут диско и хаус. В лайн-апе заявлены французский электро-музыкант Мишель The Hacker Амато (вместе с Адриани он представит проект Amato & Adriani), его земляк и коллега по жанру Le Syndicat Electronique, а также нью-йоркский индустриальщик Adam X, француз Терренс Фиксмер и датчанка Mama Snake.
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21 сентября, A2 Green Concert (Санкт-Петербург) 22 сентября, «ГлавClub Green Concert» (Москва)
Техасский хип-хоп-исполнитель Машин Ган Келли позиционирует себя не только дерзким и бесстрашным рэпером (вспомним хотя бы его биф с Эминемом), но и как рок-звезду: что говорить, если среди артистов, повлиявших на его новый альбом «Hotel Diablo», он назвал никоим образом не совместимых Мака Миллера и Честера Беннингтона из Linkin Park (главный хит последнего «Numb» он периодически исполняет на своих концертах). Осенью МГК уже в третий раз отыграет в Москве и Санкт-Петербурге.
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24 сентября, «Телеклуб» (Екатеринбург) 26 сентября, «Космонавт» (Санкт-Петербург) 27 сентября, «ГлавClub Green Concert» (Москва)
В этом году постпанк-группа White Lies отметила 10-летний юбилей: за это время британцы выпустили пять альбомов, с одним из которых — «To Lose My Life…» поднялись на вершину национального хит-парада UK Albums Chart. Концерты в России — часть их мирового турне в поддержку недавно вышедшей пластинки «Five».
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28 сентября, Powerhouse (Москва)
Музыкальный продюсер Мигель Лопес Мора и сооснователь и гитарист группы Placebo Стефан Олсдал сыграют в Москве в рамках совместного проекта Digital 21 + Stefan Olsdal. Обещают компиляцию из электронной музыки, классического рока, клавиш и видеоарта.
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28 сентября, «Дом кино» (Москва) 29 сентября, Opera Concert Club (Санкт-Петербург)
Концерты исландской группы Múm можно охарактеризовать как сеанс звуковой терапии: спектр всевозможных духовых, струнных, клавишных и электронных звуков в сочетании с завораживающим вокалом Оулеф Арнальдс.
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5 октября, «Телеклуб» (Екатеринбург) 19 октября, ДС «Мегаспорт» (Москва) 27 октября, Event-Hall (Воронеж) 9 ноября, МВК «Новосибирск Экспоцентр» (Новосибирск) 23 ноября, «Эрмитаж» (Казань)
Заканчивать рэп-карьеру у рэперов уже стало традицией: вот и Адиль Жалелов, известный как Скриптонит, спустя два года после ухода с «Газгольдера» основал новый проект Gruppa Skryptonite, в котором неожиданно переквалифицировался в инди-музыканта. В апреле этого года группа выпустила дебютный мини-альбом «Solitude» — и это не «Дом», «Праздник» и даже не экспериментальная дилогия «Уроборос». Если судить по студийным лайвам — на осенних концертах зрителей ждет что-то грандиозное.
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18 октября, «Космонавт» (Санкт-Петербург) 19 октября, «Известия Hall» (Москва)
В этом году британский рэпер Scarlxrd представил новый альбом «Infinity», где в очередной раз доказал, что харизма и убедительность — его главные достоинства. И хотя релиз звучит однообразно и мало чем отличается от предыдущих (а от беспрерывных криков рискует разболеться голова), это не мешает артисту успешно гастролировать по всему миру. В Россию исполнитель приедет уже во второй раз.
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19 октября, «ГлавClub Green Concert» (Москва)
Ветеранам брит-попа Suede в этом году исполняется 30 лет. В прошлом сентябре они выпустили свой восьмой студийный альбом «The Blue Hour», а теперь представят его в Москве — и, конечно же, отметят большой юбилей.
Подробности — здесь.
25 октября, «Морзе» (Санкт-Петербург) 26 октября, «Известия Hall» (Москва) 27 октября, «Телеклуб» (Екатеринбург)
Группа Unkle во главе с бессменным лидером и создателем Джймсом Лавелем даст в октябре сразу три концерта в России — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. 29 марта этого года у них вышел внушительный лонгплей «The Road: Part II (Lost Highway)» продолжительностью 80 минут. Он представляет собой, по словам Лавеля, микстейп из материала к первой части «The Road», так и не увидевшей свет два года назад.
19 октября, Mutabor (Москва)
Петербургский рейв на выезде: команда Roots United, ответственная за фестиваль Present Perfect, объединяется с «Клубом», «Кислотами» и TestFM для налета на столичный Mutabor. Организаторы обещают неких «иностранных гостей» в лайн-апе — его начнут объявлять в сентябре (тут он тоже будет появляться).
Подробности — здесь.15 Лера Линн
8 ноября, Aglomerat (Москва) 9 ноября, «Дом печати» (Екатеринбург) 10 ноября, Mod (Санкт-Петербург)
Американская бардесса и главная героиня второго сезона «Настоящего детектива» (это ее песни звучали в каждой серии) Лера Линн возвращается в Россию — правда, не с прошлогодним коллаборационным диском «Plays Well With Others», а с лучшими хитами.
Подробности — здесь.
9 ноября, «Морзе» (Санкт-Петербург) 10 ноября, «ГлавClub Green Concert» (Москва)
Представители второй волны трип-хопа британцы Morcheeba пять лет назад оказались на перепутье — группу покинул один из ее основателей Пол Годфри. С тех пор вокалистка Скай Эдвардс и брат Пола Росс записали только один альбом «Blaze Away», вышедший летом прошлого года. Большого успеха в чартах он не снискал, но на лайвах у группы все по-прежнему хорошо.
Подробности — здесь.
15 ноября, Opera Concert Club (Санкт-Петербург) 16 ноября, «Театръ» (Москва)
Главные провокаторы (и наши фавориты) минувшего «Евровидения-2019» — исландцы Hatari обещают нести миру свет и красоту (несмотря на устрашающий вид и мрачный электро-индастриал). Концерт строго 18+!
20 ноября, «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург) 22 ноября, Crocus City Hall (Москва)
Легендарные норвежцы A-ha все никак не распадутся. Сейчас сверхпопулярная группа находится в стадии «второго камбэка», и такое ощущение, что продлится он еще очень долго. Собственно само второе пришествие музыкантов в классическом составе состоялось в 2015 году и ознаменовалось выходом юбилейного десятого студийника «Cast in Steel». Новейшего материала в российских концертах от них ждать не приходится, но можно надеяться на любопытные трактовки старых песен.
27 ноября, Aurora Concert Hall (Санкт-Петербург) 28 ноября, «1930» (Москва)
Флагманы построка всего мира, нелюдимые и леворадикальные канадцы Godspeed You! Black Emperor впервые приезжают в Россию с двумя концертам в Санкт-Петербурге и Москве. Событие такого масштаба пропускать попросту нельзя. Отгремевшая на рубеже веков группа ушла на десятилетний перерыв, но в 2012 году триумфально вернулась с четвертым лонгплеем «Allelujah! Don't Bend! Ascend!». В 2017 году вышел шестой альбом коллектива «Luciferian Towers», тур в поддержку которого продолжается до сих пор. Музыканты гастролируют со своим собственным киномехаником, поэтому помимо лучшего в мире построка они дают зрителю собственную визуальную интерпретацию своей музыки.
27 ноября, ZAL (Санкт-Петербург) 29 ноября, «Театръ» (Москва)
После трагической смерти одного из участников электронного дуэта Telefon Tel Aviv Чарльза Купера в 2009 году его друг и коллега Джошуа Юстис на протяжении десяти лет работал над новым альбом «Dreams Are Not Enough» (релиз в сентябре). В рамках большого евротура Юстис презентует пластинку в Москве и Санкт-Петербурге.
28 ноября, «Известия Hall» (Москва)
Главная надежда (но это неточно) современной поп-музыки Чарли ХСХ привезет в Москву свой новый альбом «Charli». Релиз выйдет только 13 сентября, а самой певице уже пророчат грандиозный прорыв: чего стоят одни коллаборации — Томми Кэш и Ким Петрас, Яэдзи, HAIM, Clairo, Лиззо и многие другие.
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