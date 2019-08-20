GY!BE, Unkle, Чарли XCX, Машин Ган Келли и еще 17 концертов осени

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A-ha

20 ноября, «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург) 22 ноября, Crocus City Hall (Москва)

Легендарные норвежцы A-ha все никак не распадутся. Сейчас сверхпопулярная группа находится в стадии «второго камбэка», и такое ощущение, что продлится он еще очень долго. Собственно само второе пришествие музыкантов в классическом составе состоялось в 2015 году и ознаменовалось выходом юбилейного десятого студийника «Cast in Steel». Новейшего материала в российских концертах от них ждать не приходится, но можно надеяться на любопытные трактовки старых песен.

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