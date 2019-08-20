«Это его дело»: от экс-жены Тома Круза ушел бойфренд

Бывшая жена трехкратного обладателя «Золотого глобуса» Тома Круза Кэти Холмс рассталась со своим бойфрендом, американским актером Джейми Фоксом. В 2004 году он стал третьим афроамериканцем, получившим премию «Оскар», благодаря победе в номинации «Лучшая мужская роль» в биографическом фильме «Рэй».

Семь лет назад Холмс развелась с Крузом, а в 2013 году начала встречаться с Фоксом. Пара периодически появлялась в общественных местах Нью-Йорка, не комментируя отношения на протяжении нескольких лет.

«Мы с Кэти просто друзья. Если хотите знать, мы вместе работаем над мультфильмом», — отмахивался Фокс от журналистов.

Реклама

В 2015 году актрису заподозрили в беременности после ее появления на ежегодной церемонии Night of Stars в облегающем платье. Обычно плоский живот Холмс был настолько обтянут тканью, что показался выпирающим, что послужило поводом для домыслов и многочисленных пересудов в соцсетях. В итоге оказалось, что актриса просто выбрала наряд не по размеру.

Согласно слухам, Холмс и Фокс договорились не комментировать свои отношения, однако в прессу просочилась информация о причинах их ссор. В прошлом году выяснилось, что влюбленные ругались из-за пристрастия актера к фастфуду. 40-летняя Холмс придерживается правильного питания, поэтому налегание любимого человека на бургеры и картошку-фри заставляло ее переживать. Как сообщает RadarOnline, летом 2015-го он набрал 15 кг, после чего резко похудел ради роли в фильме «Бессонная ночь».

«Не признаю диет. Если надо похудеть, временно запрещаю себе фастфуд, перехожу на белое куриное мясо, рыбу и овощи», — говорил Фокс.

Несмотря на переживания Холмс за его здоровье, 16 августа актера застали на свидании с молодой девушкой. Выяснилось, что в последнее время Фокс проводит время с начинающей певицей и моделью Сэлой Вэйв. Папарацци засняли их в клубе Bootsy Bellows в западном Голливуде, где пара находилась на протяжении нескольких часов. Во время танцев актер обнимал девушку за талию, после чего они вместе покинули заведение. Инсайдер Daile Mail сообщил, что Холмс прокомментировала разрыв с Фоксом.

«То, что делает Джейми, — это его дело. Мы уже несколько месяцев не вместе», — передал ее слова источник.

По словам знакомых пары, Фокс уже несколько месяцев общается с Вэйв и помогает ей в построении карьеры. Ранее помимо актерской деятельности он реализовался как StandUp-комик и музыкант, записавший четыре альбома.

В это время Холмс находится в Нью-Форке со своей 13-летней дочерью Сури, рожденной в браке с Крузом. Долгое время их союз казался поклонникам идеальным, но в 2012 году он окончательно распался по инициативе актрисы. В прессе писали, что Холмс решила расстаться с мужем, потому что перестала чувствовать собственную индивидуальность, полностью погрузившись в его проблемы. Живя с Крузом, она якобы частично изолировала себя от внешнего мира, перестав общаться с друзьями и отбросив творческие амбиции на второй план.

Другой вероятной причиной расторжения брака стала саентология, которой актер всерьез увлекся уже после свадьбы. Будучи католичкой, Холмс некоторое время поддерживала религиозные убеждения мужа, но, если верить слухам, последней каплей для нее стала попытка мужа завлечь в саентологию их несовершеннолетнюю дочь.

Сам Круз, не ставший втягивать Холмс в длительный бракоразводный процесс, позднее признавался, что решение супруги стало для него шоком.

«У меня было невероятно много времени, чтобы обдумать эту ситуацию. Жизнь всегда бросает нам вызов. Дожить до 50 лет и думать, что у меня все под контролем, а потом неожиданно получить удар — вот что может преподнести тебе судьба. Наша жизнь — трагикомедия. И здесь чувство юмора просто необходимо», — говорил актер.

После расставания со знаменитым супругом Холмс погрузилась в отношения с Фоксом и активно занялась карьерой, сыграв в исторической драме «Женщина в золотом» и криминальной комедии Стивена Содерберга «Удача Логана».