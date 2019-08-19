Покорила «Скалу»: Дуэйн Джонсон женился на певице

Известный голливудский актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон женился на своей давней возлюбленной, певице Лорен Хашиан. Согласно публикации в его инстаграме, свадьба прошла 18 августа на Гавайях. Под двумя опубликованными в соцсети снимками Джонсон написал лаконичное «Мы согласны», сообщил дату и место прошедшей церемонии, а также упомянул аккаунты жены и фотографа.

Отношения между звездой «Форсажа» и Хашиан продолжались около 12 лет — за это время у пары родились две дочери. Первой женой актера была продюсер Дэни Гарсиа, подарившая ему дочь, которой уже исполнилось 18 лет.

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В комментариях к записи Джонсона свои поздравления оставили комик Кевин Харт, актриса Карен Гиллан, игрок в американский футбол Том Брэйди, актриса Джессика Честейн, актер Райан Очоа, певица Эйса Гонсалес и другие знаменитости.

Одной из последних киноработ Джонсона стал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», мировая премьера которого состоялась 31 июля. В этом фильме он сыграл сотрудника правоохранительных органов Люка Хоббса, полюбившегося зрителям еще в пятой части «Форсажа». Отрицательный персонаж седьмой части Декард Шоу в исполнении Джейсона Стэйтема в спин-оффе начал работать вместе с Хоббсом.

Режиссерское кресло картины занял Дэвид Литч, снявший «Джона Уика» и второго «Дэдпула». Сценарием боевика занялся постоянный автор фильмов про «Форсаж» Крис Морган, а продюсированием — Хирам Гарсия и Нил Х. Мориц.

В картине также снимались Ванесса Кирби, Идрис Эльба, Эйса Гонсалес, Эдди Марсан и другие актеры.

По сюжету спин-оффа превосходный спецагент, боец и стрелок Люк Хоббс вынужденно объединяется со своим старым врагом, опаснейшим преступником Декардом Шоу. Их целью является противостояние общему противнику — одному из самым разыскиваемых террористов в мире Брикстону.

Работа над фильмом началась в сентябре 2017 года и проходила на трех локациях — в Атланте, штат Джорджия, в Великобритании и на Гавайях. Ради выхода спин-оффа киностудия Universal передвинула релиз «Форсажа 9» ориентировочно на апрель 2020 года, что вызвало неоднозначную реакцию среди поклонников франшизы. Помимо зрителей этим решением остались недовольны некоторые актеры.

Студия уже давно собиралась запустить спин-офф «Форсажа» с героями Джонсона и Стейтема в главных ролях. Исполнитель роли Романа Тайриз Гибсон резко высказался по поводу его выпуска. Он выразил мнение, что «Форсаж» перестал быть фильмом о гонщиках, став историей лично о Дуэйне Джонсоне. Также Гибсон назвал всех участников «Форсажа» семьей, в которой некоторых персонажей «нечестно» возвышают над другими.

Исполнительный продюсер «Форсажа» Вин Дизель тоже выразил недовольство по поводу выхода спин-оффа и даже предлагал прекратить съемки. В ответ на его доводы Джонсон заявил, что этот фильм предоставит возможность для других талантливых актеров присоединиться к франшизе. Джонсон, в свою очередь, после первой недели проката спин-оффа заявил, что нашел способ «заткнуть рты всем клоунам». Кому конкретно 47-летний актер посвятил свое сообщение, он не уточнил.

«Спасибо всем, кто сделал возможным этот впечатляющий результат первой прокатной недели нашего маленького спин-оффа «Хоббс и Шоу», который стал номером один и собрал $333 млн по всему миру, Есть еще порох. И помните, что лучший способ заткнуть рот клоунам — это успех и улыбка», — написал он в твиттере.

На сегодняшний день общие сборы спин-оффа достигли $437 млн.

Режиссером «Форсажа 9» стал Джастин Лин, снявший уже четыре фильма франшизы. Одну из главных ролей в нем снова исполнит Вин Дизель — начиная с четвертой части он также участвует в продюсировании картин. Вместе с Дизелем в спин-оффе снимутся Джордана Брюстер, Тайриз Гибсон, Лукас Блэк. Продюсером фильма является Нил Мориц, а сценаристами — Крис Морган и Гэри Скотт Томпсон.