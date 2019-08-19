«Многое впереди»: Богомолов захотел снять Собчак в кино

Режиссер Константин Богомолов рассказал о том, что был бы рад снять в кино свою возлюбленную телеведущую Ксению Собчак. Такое заявление он сделал во время интервью изданию ТАСС. Богомолов признался, что считает Ксению «очень способным человеком».

«Вот честно, без дураков. Она разносторонняя, талантливая и амбициозная. Думаю, у нее многое еще впереди», — отметил он.

Вместе с тем, по его словам, очень маловероятно, что Собчак будет принимать участие в спектаклях, поскольку «театр — сфера специфическая».

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«Здесь требуется иной подготовительный этап. Длительный», — сказал режиссер.

Кроме того, Богомолов прокомментировал свое недавнее признание в любви светской львице, которое он опубликовал в инстаграме.

«Это искреннее проявление чувств. А сеть — один из каналов внешнего выражения того важного, о чем хочется иногда говорить, а иногда — кричать, — указал он. — Я публичный человек. Да, не все стоит выносить на обозрение толпы, но это не повод без конца хмурить брови, напуская на себя умный вид. Вот мама всегда учила, что отношения с женщиной будут долгими, если в них есть игра».

Режиссер подчеркнул, что несмотря на свою серьезность по жизни, он старается делать все по-настоящему, легко и в радость.

«Жизнь — счастье, рай, она полна изменений, лукавства. Я про это, а не про занудство и страдания. Ненавижу пафос, прямо трясет от него, — сказал Богомолов. — Чувство может умереть, если относиться к нему излишне серьезно. А прекрасный флирт не отрицает супружеской верности».

По мнению Богомолова, радость помогает человеку жить, хоть и не отменяет переживаний и потерь.

«Я не могу долго печалиться, не в состоянии это делать. И ссориться подолгу не умею. Обычно все проистекает быстро и адски бурно, страстно. Еврейско-русско-цыганская кровь дает о себе знать», — признался Богомолов.

Пользователи соцсетей предположили, что в своих высказываниях о «занудстве, страдании и пафосе» режиссер имел в виду бывшего мужа своей возлюбленной — актера Максима Витограна, который и по сей день касается темы своего брака с Собчак, философствуя о добре и зле в своем инстаграме.

Как следует из интервью, Богомолов простил Виторгана за эпизод в конце прошлого года, когда тот в порыве ревности сломал ему нос. Режиссер с иронией отметил, что рассматривает это как «желание прикоснуться к прекрасному», однако следом предположил, что «вряд ли уместно шутить на эту тему».

«Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться. — сказал он. — Повторяю, та история мне понятна. Сам я драться не умею. Надеюсь, никогда не научусь».

Вместе с тем Виторган все же нашел в себе силы двигаться дальше. Любовный треугольник уже не раз встречали на одних и тех же светских мероприятиях, и везде его участники вели себя более чем достойно. Позже выяснилось, что личная жизнь актера тоже наладилась — в настоящий момент его связывают романтические отношения с грузинской актрисой Нино Нинидзе, которая в мае этого года развелась с актером Кириллом Плетневым.

Недавно сообщалось о том, что после романтического путешествия по греческим островам новоиспеченная пара отправилась в отпуск на Кипр, прихватив с собой всех детей от предыдущих отношений. Судя по фотографиям, которые знаменитости выкладывали в соцсетях, знакомство прошло удачно и большая компания дружно и весело провела время вместе, много путешествуя по острову. Кроме того, Нинидзе сблизилась с 23-летней дочерью Виторгана Полиной на профессиональной почве. Молодая девушка решила пойти по стопам отца и с удовольствием приняла советы и помощь от более опытной коллеги.

Под одной из фотографий, на которой изображен Максим с тремя своими детьми, среди прочих, свой комментарий оставила бывшая супруга актера.

«Все прекрасные какие», — написала Собчак.