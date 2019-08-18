Комедия о Донбассе: на что дает деньги жена Порошенко

Из отчета о деятельности украинского культурного фонда, возглавляемого супругой бывшего президента Украины Петра Порошенко Мариной Порошенко, следует, что в первой половине года организация выделило 8,9 млн грн (23,5 млн рублей) на завершение комедии режиссера Владимира Тихого «Котик с горящими глазами», посвященной войне в Донбассе.

«Художественный фильм В. Тихого «Котик с горящими глазами» — это не просто еще один фильм, это художественная терапия для украинского общества.

Выполненный на высоком художественном и техническом уровне для широкой зрительской аудитории, фильм в ироничной комедийной форме позволит украинцам позабыть о травмах войны, увидеть новые грани героизма, так как несмотря на все невзгоды украинский народ остановил военную агрессию превосходящего силой коварного врага», — говорится в описании проекта.

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Ожидается, что этот фильм должен выйти в октябре 2019 года. Он также выиграл конкурс украинского Госкино и его создатели получат дополнительно около 7,4 млн грн (19,57 млн рублей) из бюджета. Сообщается, что компания ООО «Директория кино», которое полагаются деньги, в конце 2018 года получила 15 млн грн (39,66 млн рублей) на фильм «Забытые» о жителях Луганска, также якобы патриотической направленности.

Всего с 2016 года руководство этой компании получило 24 млн грн (63 млн рублей) на создание фильмов, которые не имели серьезного успеха в прокате.

Среди других проектов, которым решил выделить бюджетные средства Госкино Украины, стал фильм «Я работаю на кладбище» по сценарию автора одноименной книги Павла Белянского, в тизере которого выражается «отдельная благодарность «бренду SVA STONE». Сразу же после титра с благодарностью бренду, популярному у ультраправых, появляется сообщение о том, что проект был реализован при поддержке культурного фонда.

Деньги на этот фильм будут выделены ООО «Гуд монинг дистрибьюшн», которому в 2017 году удалось без тендера получить от Госкино грант в 26 млн грн (68 млн рублей) на производство фильма «Круты 1918». Самому фильму удалось получить в прокате всего лишь 7,2 (19 млн рублей) млн грн, при том, что общие затраты на него составили 52 млн грн (137 млн рублей — Госкино покрыло за счет средств госбюджета лишь половину стоимости).

Несмотря на столь низкие показатели, Госкино вновь решило профинансировать руководство компании.

Сам Белянский владеет бизнесом в сфере ритуальных услуг – сценарий фильма был сделан на основе рассказов о его клиентах, которые он собрал под одной обложкой. Книгу издало агентство «Дипа», соучредителем которого является сам Белянский.

Среди других книг, изданных в «Дипа» — литература ультраправого толка, книги «Каратель» и «14 друзей хунты». Выпуск последней в 2017 году был одобрен лично Петром Порошенко, которого за поддержку поблагодарил Белянский.

Еще одним проектом в тройке наиболее затратных оказался мультсериал «Книжка-путешествие. Украина», создателям которого было решено выделить около 14 млн грн (37 млн рублей). В описании проекта говорится, что он станет сиквелом первого сезона мультсериала, на который из госбюджета чиновниками фонда кино было выделено 1,2 млн грн.

При этом, в первый сезон входили пять серий, длительность которых составляла около 17 минут. По примерным оценкам, одна минута такого мультсериала должна была стоить 70 тыс. грн (185 тысяч рублей).

Из отчета также следует, что вторым после Киева городом, из которого было получено наибольшее количество заявок на гранты, стал Львов. Получателем крупнейшего гранта во Львове стал фестиваль средневековой культуры «Тустань». Одним из трех учредителей организации, которая проводит фестиваль, является спикер Верховной рады Андрей Парубий.

Наблюдательный совет украинского культурного фонда, которым руководит Марина Порошенко, занимается вопросами контроля как кадровых, так и финансовых вопросов. В соответствии с его регламентом, именно наблюдательный совет занимается согласованием всех членов дирекции, а также экспертных советов фонда, которые принимают решения о выделении финансовых средств на те или иные проекты.