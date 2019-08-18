«Володя, умоляю»: Разин просит Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин написал в своем инстаграме обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пустить его на территорию Украины, чтобы навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо.

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«Умоляю, прошу и обращаюсь к Владимиру Зеленскому. Володя, разреши, пожалуйста, мне, руководителю группы «Ласковый май», приехать и навестить солистку группы «Фристайл» Нину Кирсо, — написал Разин.

— Меня не пускают на Украину, по указанию бывшего президента Украины. Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву».

Андрей Разин включен в длинный «черный список» российских деятелей культуры, для которых запрещен въезд на территорию Украины «по соображениям безопасности».

Именно Разин стал одним из первых, кто сообщил о несчастье, постигшем украинскую певицу. Кирсо была найдена 1 июня 2018 года года у себя дома в Полтаве без сознания. Ей был диагностирован инсульт. На следующий день врачи провели певице операцию, однако после нее артистка продолжает находиться в состоянии комы.

Как сообщил участник «Фристайла» Сергей Кузнецов, ее супруг — руководитель и композитор «Фристайла» Анатолий Розанов — и сын были в эти дни гастролях, и в момент инсульта артистка находилась одна дома. Из-за этого было потеряно время для оказания важной первой помощи при инсульте, и Кирсо потребовалась тяжелая операция.

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне, — передает слова Кузнецова «КП Украина». — Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание».

Разин уже тогда обращался к украинским властям с просьбой оказать Кирсо всю возможную помощь. Об этом он написал на своей странице в соцсети министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун, отметив, что из-за сложной политической ситуации не может приехать на Украину, чтобы поддержать коллегу.

«Обращаемся к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти жизнь 55-летней солистке группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая находится в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве, — написал продюсер в своем инстаграме. — К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий. Поэтому просим Вас сделать все возможное для ее выздоровления».

Последняя информация о состоянии здоровья Кирсо пришла из Украины в начале августа. Сергей Кузнецов прокомментировал новость о том, что его коллега по коллективу Нина Кирсо пришла в сознание после продолжительной комы. Он рассказал в комментарии изданию «Вести Украина», что взгляд открывшей глаза певицы устремлен в никуда, а сама она ни на что не реагирует.

«Увы, по поводу состояния Нины никаких утешительных новостей нет. Нина открывает глаза давно, но это не говорит о том, что она пришла в сознание. Она ни на что не реагирует, а взгляд смотрит в никуда», — рассказал Кузнецов.

Впервые о том, что Кирсо открыла глаза сообщил все тот же Разин, который постоянно следит за состоянием здоровья подруги.

«Лидер группы «Фристайл» Нина Кирсо после восьмимесячной комы открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым. На фото Нина и я», — написал Разин под совместным снимком со своей давней подругой.

Певица Нина Кирсо является бессменной участницей группы «Фристайл» с 1988 года. Долгое время коллектив аккомпанировал звезде 1980-х Михаилу Муромову, в 1989-м в группу пришел Вадим Казаченко, а через три года его сменил Сергей Дубровин. Позже музыканты «Фристайла» записали несколько песен всесоюзного масштаба, которые уверенно лидируют в сборниках хитов 90-х — «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Цветет калина» и «Целуй меня горячей».

Президент Украины Владимир Зеленский еще в апреле заявил, что не поддерживает тотальный запрет на въезд в страну российским артистам. Он отметил, что к этому вопросу следует «подходить избирательно». Тем не менее, с тех пор «черный список» так и не уменьшился.