Куда пропали дети: вышел второй сезон «Охотника за разумом»

Второй сезон «Охотника за разумом» — вне всяких сомнений настолько же хорош, как первый. Сериал про фэбээровцев, изучающих серийных убийц, успешно подтверждает статус одного из лучших телевизионных криминальных психотриллеров 2010-х; у «Настоящего детектива» — с его единственным удачным первым сезоном — он уже выигрывает хотя бы статистически.

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Перенести на экран книгу Джона Дугласа и Марка Олшейкера придумал британский драматург Джо Пенхолл, но главным именем во всем проекте по-прежнему остается продюсер и режиссер Дэвид Финчер. В прошлый раз он лично снял два первых и два финальных эпизода, в этот — первые три. Однако присущая автору «Семи» душераздирающая, холодно-отстраненная жестокость и безжалостность, зачастую вполне спокойно чувствующая себя за кадром, дает о себе знать как раз серии на четвертой. Далее оторваться от просмотра уже решительно невозможно, так что закладывайте на это дело как минимум целый выходной.

Ко второму сезону команда создателей подошла уже с полным знанием своих сильных сторон и возможностей: все козыри разыгрываются практически безупречно, пусть и немного поспешно. Возвращение Эдмунда Кемпера (Кэмерон Бриттон), в первых десяти эпизодах полюбившегося, кажется, всем, воспринимается исключительно как явление категории «грейтест-хитс».

Главный хит был заявлен еще в дебютном тизере — Чарльза Мэнсона сыграл Дэймон Херриман, тот же актер, что изображал знаменитого убийцу в «Однажды в… Голливуде». Надо отдать должное: здесь он умудрился продемонстрировать его совершенно иначе. В ленте Тарантино Мэнсон произносит от силы пару фраз и предстает фигурой скорее мифологической, элементом фольклора, говорящим сам за себя; сериальное воплощение, напротив, оказывается довольно приземленным, а местами и вовсе комичным. Другой громкий новичок — Дэвид Берковиц, он же Сын Сэма (правда, в России он куда менее известен по сравнению с лидером «Семьи»).

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Впрочем, все это больше похоже на камео, нежели на полноценные роли. Проникновенных разговоров с заслуженными маньяками тут гораздо меньше, чем раньше: собственно, Кемпер, Сын Сэма и Мэнсон появляются каждый по одному разу. Во второй половине сезона «Охотник за разумом» почти полностью отказывается от прославившего его приема и фокусируется на текущем расследовании. При этом назвать это шагом назад язык не поворачивается — очень уж крепко сбитым оказывается разворачивающийся детективный триллер, исполненный в лучших традициях Финчера.

Новый «Охотника за разумом» бьет по одному из самых болезненных мест — по детям, причем сразу из нескольких позиций. Убийства несовершеннолетних в Атланте рифмуются с манипулированием вчерашними (это особенно подчеркивается) тинейджерами в исполнении Мэнсона, что привело к гибели актрисы Шэрон Тейт, находившейся на девятом месяце беременности.

Еще одно нововведение — жутковатое резонирование рабочей и личной жизни героев. Психологиня Уэнди Карр (Анна Торв) получает свою романтическую линию — параллельно тема гомосексуальности начинает все чаще всплывать во время интервью с преступниками. Больше всего достается Биллу Тенчу (Холт Маккэллани) — раньше на передний план выносились проблемы Холдена Форда (Джонатан Грофф), теперь настал черед его коллеги, для которого «детская» тема сезона становится крайне животрепещущей.

Что уж говорить — остается лишь догадываться, что нас ждет в следующих сериях (мелькающего во вставках еще с первого сезона убийцу по прозвищу BTK (от «bind», «torture», «kill» — «связать», «пытать», «убить»), напомним, арестовали только в 2005-м). С одной стороны, мэнсоновский джокер уже засветился рубашкой книзу. С другой, «Охотник за разумом» обзавелся таким кредитом доверия, что может вызвать у зрителя неуютные мурашки и с помощью фигуры куда ниже рангом. Ну и, в конце концов, на дворе — 1980-й, а значит, у героев есть еще несколько лет, чтобы поговорить с Тедом Банди.