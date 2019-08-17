Жена и кофе: зачем Де Ниро снимается в ширпотребе

Роберт Де Ниро — безусловно, великий актер. На его счету десятки ролей в действительно культовых лентах, причем — благодаря бескрайнему таланту и любви к кинематографу — артисту удавалось не зацикливаться на одном-двух амплуа (то есть не быть во всех своих работах условным мафиози из «Крестного отца 2») и смотреться абсолютно гармонично во многих перевоплощениях.

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За годы продолжительной карьеры уроженец Нью-Йорка, которому 17 августа исполняется уже 76 лет, удостоился двух премий Американской киноакадемии — за картины «Бешеный бык» и все ту же знаковую драму Фрэнсиса Форда Копполы, а также пять раз оставался в шаге от получения «Оскара» («Таксист», «Охотник на оленей», «Пробуждение», «Мыс страха», «Мой парень — псих»).

Учитывая богатейшее наследие Де Ниро, актер еще много лет назад мог повторить путь не менее великого коллеги Джека Николсона, не пожелавшего растрачивать свой дар на проекты в лучшем случае среднего качества и ушедшего на покой с практически безупречным реноме, несмотря на обилие выгодных предложений.

Однако в реальности Роберт Де Ниро пошел по совершенно иному пути: звездный артист, который и ранее отличился заметной плодовитостью, вот уже около десяти лет снимается в 3-4 фильмах в год, и фильмы эти, как правило, впоследствии громятся критиками.

Одной из причин подобной «неразборчивости», конечно же, является бесконечная любовь Де Ниро к делу всей его жизни: в конце концов, далеко не каждый актер способен перманентно отказываться от сомнительных ролей, особенно — если иных ему не предлагают. Дело, однако, не только в этом. Согласно слухам, главное объяснение профессиональной неприхотливости американца кроется в его второй супруге Грейс Хайтауэр, с которой, по информации прессы, артист в настоящее время находится в бракоразводном процессе.

Роберт и Грейс познакомились в 1987 году, спустя десять лет поженились, но уже вскоре сам Де Ниро подал на развод (который, правда, так и не был полностью завершен), а уже в 2004-м пара воссоединилась. Будучи супругой живой легенды мирового кинематографа, женщина несколько раз снялась в кино сама, записала сингл для фильма «Сокровище», а также прославилась в Нью-Йорке своей активной общественной деятельностью. В 2011-м она, в частности, после личной беседы впечатлилась президентом Руанды Полом Кагаме, а затем — уже во время встречи с представителем государства в ООН — спросила у него, чем может помочь африканскому народу. За политического деятеля тогда, как считается, ответила его супруга, также присутствовавшая на мероприятии. «Нам нужна поддержка в бизнесе, а не помощь», — сказала она.

Уже вскоре, получив согласие мужа, Грейс основала вместе с ним собственную кофейную компанию, которая начала напрямую работать с Руандой. Бизнес, правда, оказался убыточным — и спустя всего несколько лет терпение Де Ниро не выдержало. Актер сорвался на жену прямо во время их совместного обеда в одном из нью-йоркских ресторанов, наплевав на возможную реакцию других посетителей и потенциальные слухи о ссоре в прессе (а без них, естественно, не обошлось). Артист тогда среди прочего обвинил супругу в расточительстве, заявив, что из-за их семейного дела ему приходится сниматься в «отвратительных фильмах».

«Мне не пришлось бы продолжать сниматься в них, если бы ты не прожигала все мои деньги», — посетовал Де Ниро.

А еще через год в СМИ просочилась даже более шокирующая информация: Роберт разводится с женой после стольких лет совместной жизни. Бракоразводный процесс, к слову, продолжается и до сих пор: Де Ниро и Хайтауэр обсуждают, в частности, вопрос опеки их несовершеннолетней дочери. При этом в публичном поле актер отзывается о женщине максимально тепло, подчеркивая, что безмерно уважает Грейс.

«У нас с Грейс двое прекрасных детей. И сейчас мы проходим период изменения наших отношений. Он трудный, но конструктивный. Грейс прекрасная мать, я ее очень уважаю. Мы по-прежнему остаемся родителями и будем вместе заниматься их проблемами», — говорил двукратный лауреат «Оскара» минувшей осенью.