«Это халтура»: Собчак изобразила балерину на яхте

Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в инстаграме фотографию, на которой она изображает балетное движение батман, стоя на кнехте яхты, и подписала снимок: «Балерина из шкатулки». Некоторые подписчики сразу же провели параллель с заклятой «подругой» экс-кандидата в президенты России — балериной Анастасией Волочковой, которая славится любовью делать шпагат в самых неожиданных местах, в частности, на роскошных яхтах.

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Так, комментаторы сделали вывод, что Собчак Волочкову либо высмеивает, либо с ней соревнуется. Однако многие отметили, что до уровня бывшей примы Большого театра журналистка все же не дотягивает.

«Под свободным платьем не сразу бросается в глаза, но если приглядеться, видно, что нога согнута. Это халтура, Ксения Анатольевна», — написала пользовательница инстаграма.

В ответ на это другая подписчица отметила, что под свободным платьем знаменитость может скрывать «что-то еще», намекнув, судя по всему, на возможную беременность Собчак от режиссера Константина Богомолова. Известно, что слухи о пополнении в их семье и о предстоящей в сентябре свадьбе все активнее муссируются в соцсетях.

Вместе с тем, некоторые комментаторы стали затрагивать темы, не слишком относящиеся к изображенному на фото. Так, телезвезду стали осуждать за то, что она «сдала ребенка отцу, а сама с новым любовником на яхте куражится». Нашлись и защитники знаменитости, пришедшие положить конец травле и навести в комментариях порядок, указав на то, что «отец и сам неплохо проводит сейчас время».

Стоит отметить, что актер Максим Виторган действительно в настоящее время находится на Кипре вместе с сыном Платоном и остальными своими детьми от предыдущих отношений. Во время этой поездки артист представил своим отпрыскам новую возлюбленную — грузинскую актрису Нино Нинидзе. С некоторых пор пара перестала отрицать свою романтическую связь, хоть и не дает пока официальных заявлений.

Несмотря на то, что личная жизнь бывшего супруга Собчак, судя по всему, в полном порядке. Периодически он все же дает повод усомниться в том, что его обида на бывшую жену в прошлом. Так, недавно он опубликовал свои философские размышления, в которых подписчики разглядели попытку объяснить, чем его новая возлюбленная лучше неверной бывшей жены.

«Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете. Кто готов вылезать вперед только при лобовой атаке, тот, кто готов всегда, к моменту лобовой атаки, как правило, уже служит писарем у противника. — написал актер в своем инстаграме. — И бегите от тех, кто не терпит пустоты — именно без нее возникают «черные дыры», засасывающие в себя все живое и уже давно неживое. В них, на первый взгляд все бурлит, но на самом деле нет ни жизни, ни пространства, ни времени, как категории. И после «черных дыр» не остается ничего. Никакого содержания или следа».

Буквально на днях другая знаменитость тоже примерила на себя лавры Волочковой, похваставшись гибкостью тела. Поп-звезда Светлана Лобода, находясь в Риме, выложила откровенный снимок в инстаграме. Речь идет о фотографии, на которой 36-летняя исполнительница закинула ногу на перила балкона своего римского отеля. Пикантности изображению добавило то, что из одежды на звезде было лишь черное нижнее белье.

Прекрасно знающая чем зацепить свои подписчиков, Лобода сорвала настоящий джекпот комплиментов этой публикацией. Исполнительницу хвалили за «идеальное тело, несмотря на две беременности», «большое трудолюбие» и даже смогли разглядеть «душевность» в кадре.

Однако не обошлось и без негатива, консервативные подписчики пожурили знаменитость за «вульгарность» и «дешевый метод собрать побольше лайков и комментов». Самым зорким из них удалось оторвать взгляд от растяжки и обнаружить на изображении «объект напоминающий крест» на здании напротив и обвинить артистку в святотатстве. Так, некоторые предположили, что откровенные снимки певица сделала на фоне церкви.

Кроме того многие комментаторы высмеяли знаменитость за то, что «она посягнула на святое» на «лавры Анастасии Волочковой», которая уже давно сделала фотографии на шпагате своей визитной карточкой.

Популярная певица Анита Цой написала: «Мда... Не Волочкова». Этот комментарий привлек к обсуждению и саму балерину, которая обратившись к Цой написала: «Я вас всех люблю! Но шпагат мой».