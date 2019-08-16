«Снился скелет в огне»: что мешало Кэмерону снимать «Терминатора»

Автор двух из трех самых кассовых фильмов в истории («Титаник» и «Аватар») Джеймс Кэмерон стал одним из последних заметных учеников режиссера «фильмов категории Б» Роджера Кормана, через чью школу дешевого и быстрого производства прошли признанные голливудские мастера: Фрэнсис Форд Коппола, Мартин Скорсезе, Джек Николсон и многие другие

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В 1978 году Кэмерон принес ему свой дебютный короткометражный фильм «Ксеногенезис» и устроился на работу в качестве автора спецэффектов. Опыт, полученный на дешевом производстве таких фильмов, как «Галактический террор», помог ему в работе над проектом Джона Карпентера «Побег из Нью-Йорка», который стал первой крупной работой будущего режиссера.

Уроки, усвоенные за время работы над низкобюджетными хоррорами, пришлись кстати — в «Побеге из Нью-Йорка» есть несколько сцен с трехмерной моделью Нью-Йорка, которую демонстрируют зрителям. На тот момент технология CGI была еще достаточно дорогой, поэтому для создания эффекта 3D-модели будущему режиссеру «Аватара» пришлось пойти на хитрость.

Он вручную сделал модель Нью-Йорка из картона и пластика, после чего выкрасил ее в черный цвет, а по краям облепил светящейся лентой. Благодаря этой находке на большом экране получившиеся кадры выглядели как компьютерная анимация.

После успеха «Побега из Нью-Йорка» Кэмерону представилась возможность самому поставить фильм в качестве режиссера — постановщика хоррора «Пираньи 2: Нерест» Миллера Дрейка уволили, а его место предложили талантливому автору спецэффектов.

Оборотной стороной медали стало то, что продюсерам был нужен управляемый новичок, а условия работы в Риме были для Кэмерона очень тяжелыми. Из-за низкого бюджета ему за свои деньги пришлось приобрести водолазное оборудование, съемочная группа не понимала английского языка, а продюсер не подпускал режиссера к монтажному столу.

Все эти проблемы привели к тому, что под конец съемок Кэмерон слег с жаром. В одном из снов он увидел образ, которому суждено было войти в историю мировой поп-культуры.

«Однажды мне приснился металлический скелет, выходящий из огня — человекоподобная конструкция, неуязвимая и бездушная, одержимая единственной целью — убивать, сметая все на своем пути. Образ был настолько объемным и реальным, что я проснулся в холодном поту. Некоторое время я не мог прийти в себя от ужаса: прошло немало времени, прежде чем я осознал, что мне ничего не угрожает», — вспоминал сам он позднее.

Сценарий к будущему блокбастеру Кэмерон написал в соавторстве с Уильямом Уишером, который снялся в главной роли в «Ксеногенезисе». Они продали его за один доллар будущей второй жене режиссера Гейл Энн Херд, которая представила его крупным голливудским студиям.

Получить согласие оказалось не так-то просто. Если на стадии подготовки «Терминатора» наработанные за время низкобюджетного производства связи и опыт сыграли положительную роль, то в ходе встреч с кинобоссами этот же опыт оказался помехой — из-за репутации «Пираний 2» с Кэмероном не хотели сотрудничать «приличные» компании.

Согласие на прокат Херд получила только в Orion Pictures, руководство которого поставило условие, что финансирование для проекта съемочная команда найдет у кого-нибудь еще.

Как раз в это время на американском рынке пыталась освоиться британская студия Hemdale Film, которая была готова вложить в проект $4,5 млн. Для привыкшего к этому моменту работать в партизанских и полуподпольных условиях Кэмерона такого бюджета было достаточно.

Сценарий фильма перерабатывался пять раз: первый вариант был написан 11 октября 1982 года, последний — 3 марта 1984 года. Продюсеры не очень верили в успех будущего фильма, поэтому постоянно просили внести изменения. У одного из них даже возник конфликт с Кэмероном из-за желания оборвать картину на сцене взрыва бензовоза.

Напряженные отношения со студией и неоднозначный материал привели к тому, что на продвижении и маркетинге «Терминатора» сильно сэкономили. Никто не ожидал, что он сможет продержаться в прокате больше двух недель. Даже когда успех стал очевиден, на рекламу не выделили дополнительно никаких средств.

След, который оставил после себя «Терминатор», в культуре переоценить сложно. Его популярность ускорила развитие цифровых видеотехнологий, персонажи и сюжет стали каноническими, а философский посыл оценил даже Андрей Тарковский.

Исполнитель главной роли Арнольд Шварценеггер неоднократно позднее выражал сожаление в связи с тем, что фильм мог бы принести в два раза больше прибыли при правильном обращении. Сам же «Терминатор» остался памятником тому, как можно извлечь максимальный результат из кажущихся скромными стартовых условий.