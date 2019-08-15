«Хорошие мальчики» и «Синяя бездна 2»: прогноз бокс-офиса США

С первого места в американском бокс-офисе стартует подростковая комедия «Хорошие мальчики», выход которой в России запланирован на осень. Согласно аналитикам, первые сборы ленты Джина Ступницки в США составят $16 млн. В фильме рассказывается о приключениях трех шестиклассников, которые собираются попасть на крутую вечеринку. Чтобы осуществить желаемое, им предстоит до возвращения родителей успеть доказать всем и друг другу, что они уже взрослые.

В честь десятилетнего юбилея культовой компьютерной игры Angry Birds ее создатели выпустили вторую часть фильма о враждующих птицах и свиньях — «Angry Birds 2 в кино». Стартовавший американский уикенд очередной ленты франшизы принесет ей $14 млн. В новом фильме двум армиям враждующих животных пришлось объединиться перед общим врагом — наступившими в теплых краях заморозками.

По итогам третьих выходных проката боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча соберет $12,8 млн. На этой неделе спин-офф популярнейшей гоночно-приключенческой франшизы потеряет около 49% своего результата и займет третье место рейтинга.

Начавшийся уикенд увеличит сборы трехмерной версии диснеевской классики «Король лев» Джона Фавро на $11,2 млн. На шестой неделе проката ремейк любимого всеми мульфильма уже собрал $473 млн при бюджете $260 млн.

На этой неделе в США стартует вторая часть фильма Йоханнеса Робертса «Синяя бездна 2». В первой картине рассказывалась жуткая история приключений двух сестер, решивших опуститься к акулам на глубину 47 метров в специальной клетке. Героиням второй части придется спасаться из руин заброшенного подводного города.

Во второй уикенд проката полнометражный игровой фильм «Дора и затерянный город» опустится на шестое место и заработает $10,2 млн. Как и в известном познавательном сериале, Дора будет путешествовать в компании обезьянки и лисы, займется спасением своих родителей, а также попытается разгадать секреты затерянного города цивилизации инков.

Хоррор Андре Овредала «Страшные истории для рассказа в темноте» во вторые американские выходные соберет $10 млн. Лента основана на популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, посвященной детским страшилкам. Продюсером и сценаристом картины стал оскароносный Гильермо дель Торро.

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» в четвертый уикенд проката соберет $7,2 млн. Для презентации своей новой ленты в России культовый режиссер приезжал в Москву, где встретился с корреспондентом «Газеты.Ru» и дал ему эксклюзивное интервью. Подробнее о фильме можно почитать в нашей рецензии.

На американские экраны выходит мюзикл «Ослепленный светом», от которого аналитики ждут старта с $6 млн. Режиссером драмы выступила уроженка кенийского Найроби Гуриндер Чадха. Ее новый фильм рассказывает историю Джаведа, подростка пакистанского происхождения, живущего в английской глубинке в конце 80-х. В условиях расовых и экономических потрясений того времени он начинает писать стихи. Однажды одноклассник знакомит его с музыкой Брюса Спрингстина, в которой Джавед видит параллели со своей жизнью и начинает верить в себя.

Очередная премьера недели — фильм режиссера Ричарда Линклейтера «Куда ты пропала, Бернадетт?» с Кейт Бланшетт в главной роли. Эта лента, снятая по роману Марии Семпл, рассказывает об обладательнице образцовой семьи Бернадетт, живущей с прекрасным мужем и воспитанной дочерью. В один момент в их идеальной жизни происходит форс-мажор: Бернадетт неожиданно исчезает, что ставит ее родных в тупик. В ходе поиска женщины вскрывается множество фактов из ее прошлой жизни, которая оказывается совсем не радужной.