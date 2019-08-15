Птицы, свиньи и акулы: прогноз бокс-офиса России

На протяжении предыдущих двух недель главным премьерам российского кинопроката удавалось собрать более 450 млн рублей в первый уикенд. Однако показателям второй части полнометражного мультфильма о героях главной финской игровой франшизы прошедшего десятилетия «Angry Birds 2 в кино» скорее всего не удастся достигнуть этой отметки, уверены эксперты. Для таких сборов, второй части мультфильма о кровной вражде птиц и свиней придется как минимум на 29% улучшить результат первой части, которая получила в мае 2016 года 348 млн рублей. В этот раз его авторы смогут выручить в России около 380 млн рублей.

На второе место после рекордного старта спустится девятый фильм обладателя «Оскара» и Золотой пальмовой ветви Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». На дебютных выходных картина о нападении убийц из банды Чарльза Мэнсона на жену режиссера Романа Полански актрису Шэрон Тейт собрала 464,3 млн рублей, став самым кассовым релизом Тарантино в России. Во многом такому успеху помогла и поездка режиссера в Москву, где он лично представил фильм. В этот раз эксперты ожидают от «Однажды… в Голливуде» сборов на уровне 180 млн рублей.

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«Газета.Ru» взяла взяла интервью у режиссера во время его пребывания в столице. Подробнее о фильме можно узнать из нашей рецензии.

С высокой скоростью продолжает терять свои показатели главный блокбастер этого августа «Форсаж: Хоббс и Шоу». Несмотря на всенародную любовь, которая помогла ему в первый уикенд собрать в России 468 млн рублей, что стало вторым показателем в мире после США, уже на второй неделе просмотра эта цифра опустилась до 155,1 млн рублей. В этот раз аналитики рынка ожидают, что девятая часть спин-оффа гоночно-каскадерской франшизы с Дуэйном Джонсоном и Джейсоном Стейтемом в главных ролях сможет заработать еще 65 млн рублей.

Следом за главным брутальным летним блокбастером на четвертой строчке оказалось главное семейное развлечение сезона — полнометражная трехмерная версия классического хита студии Disney из 1990-х «Король лев». Мультфильм с реалистически изображенными животными, голоса которым дали Дональд Гловер, Джеймс Эрл Джонс, Билли Айкнер, Сет Роген и Джон Оливер сможет, как ожидают эксперты, собрать еще 40 млн рублей.

На пятой строчке таблицы лидеров оказалась полнометражная игровая версия другого мультфильма «Дора и Затерянный город». Его главная героиня в исполнении Изабелы Монер, знакомая зрителям по анимационному сериалу о Даше-путешественнице, на этот раз окажется в джунглях, дорогу откуда ей помогут найти обезьяна и лис с голосами Бенисио дель Торо и Дэнни Трехо. Ожидается, что грядущие выходные принесут фильму 24 млн рублей.

Второй премьерой недели станет продолжение акульей франшизы британского режиссера Йоханнеса Робертса «Синяя бездна 2». Первая часть, в которой рассказывалась история двух сестер-любительниц экстремального спорта, столкнувшихся с акулами на глубине 47 метров, изначально должна была выйти сразу на DVD, однако прокатчик разглядел в хорроре коммерческий потенциал и решился выпустить ее на широкие экраны. Результат превзошел ожидания и акульему хоррору удалось собрать $62 млн при бюджете $5 млн. По мнению экспертов, премьера в России, где первая часть собрала 18,6 млн рублей два года назад, сможет принести создателям второго фильма около 22 млн рублей.

Больше половины результата растеряет хоррор-антология «Страшные истории для рассказа в темноте». Несмотря на имя продюсера Гильермо дель Торо и культовый литературный источник (к сожалению, неизвестный в России), грядущие выходные принесут картине только 20 млн рублей.