Чертей не завелось: каким получился сериал «В тихом омуте»

Северо-западная Англия, озеро Уиндермир в графстве Камбрия. Время года — кажется, осень: природа пестрит оранжевым и желтым, а небо хмуро давит сверху серостью. Посреди этой туристической открытки живут три женщины: Лиза (Анна Фрил), Роза (Шинейд Кинан) и Кейт (Розалинд Элизар). На первый взгляд, единственное, что их объединяет, это материнство, однако достаточно быстро становится очевидно: все они сталкиваются с довольно похожими проблемами.

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В чем-то «В тихом омуте» напоминает одновременно американскую «Большую маленькую ложь» и британский «Бродчерч». Во всех трех действие разворачивается в небольшом прибрежном городке, внимательно рассматривается тема родительства и так или иначе присутствует детективная составляющая. Если уж на то пошло, то ирландка Кинан внешне даже похожа на Риз Уизерспун, а Анна Фрил вполне сошла бы за Оливию Колман в молодости.

Но шестисерийная экранизация романов Полы Дейли уступает «Большой маленькой лжи» и «Бродчерчу» практически во всем. Это не история про страдающих красивых и богатых, как в первом случае. Сериал старательно подчеркивает, что Лиза, Роза и Кейт принадлежат к разным социальным слоям: первая имеет средний достаток, вторая еле сводит концы с концами, третья, соответственно, ни в чем себе не отказывает. Несмотря на это, ни одна из них не может похвастаться крепким брачным союзом: Лиза ни с того ни с сего изменяет мужу, Роза по ускользающим от нее самой причинам тянет на себе безработного игромана (но тут удачно подворачивается ищущий секса за деньги богатей), а супруг Кейт в одностороннем порядке настаивает на разводе.

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Британским детективом, великолепным образцом которого выступает «Бродчерч», тут тоже не пахнет. В общем-то, сериал самостоятельно отказывается от всякой интриги практически моментально, вынимая из сюжета основной моторчик: в середине первой серии дочка Кейт исчезает (то, как это обставлено, уже вызывает массу вопросов), но буквально в начале второй мы узнаем, что с ней все более-менее в порядке. В результате зрителя оставляют один на один с душевными терзаниями героинь, следить за которыми, честно говоря, довольно быстро наскучило.

Безусловно, в последних сериях (прессе дали посмотреть первые три) мог притаиться какой-нибудь удивительный твист, который мгновенно заставит всех прильнуть к экрану, но верится в это с трудом. Во всяком случае, добираться до этой точки придется, старательно сдерживая зевоту. Проблема даже не в раздражающе неспешном ритме повествования: здесь попросту не за что зацепиться, а ведь качественный слоуберн тем и хорош, что порционно, но методично подбрасывает наживку, заставляя продолжать просмотр.

Окей, даже в такой скверной ситуации можно было бы попробовать уравновесить дырявый и, будем откровенны, пустой сценарий интересной операторской работой (погуглите озеро Уиндермир, там снимай не хочу), но нет — местные красоты печально тонут в обилии крупных планов и попадают в кадр преступно редко. Одно хорошо — это тот редкий случай, когда российскую локализацию названия можно считать не просто удачной, а даже более успешной. Это именно что тихий омут — настолько тихий, что черти заскучали и ушли в поисках лучшей жизни.

Сериал «В тихом омуте» выходит на канале ITV, в России его показывает «КиноПоиск».