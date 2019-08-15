Не взяли в «Сумерки»: успехи и неудачи Дженнифер Лоуренс

Американская актриса Дженнифер Лоуренс начала кинокарьеру в 2006 году, но прославилась в начале 2010-х. Ее пригласили на одну из главных ролей в кинокомикс «Люди Икс» на роль Мистик, столетней женщины-мутанта с синей кожей и желтыми глазами в фильме «Люди Икс: Первый класс». Через год у актрисы случился настоящий прорыв — вышел коммерчески успешный фильм «Голодные игры», в котором она снялась в роли участницы смертельных игр в постапокалиптическом мире Китнисс Эвердин.

В 2013 году за роль в ленте Дэвида О. Рассела «Мой парень — псих» Лоуренс получила «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшая актриса.

Реклама

В последующие годы ее слава только росла. Продолжалась франшиза «Голодные игры» — четыре экранизации романов Сьюзен Коллинз выходили ежегодно с 2012 до 2015 года и заработали во всем мире почти $3 млрд.

Позднее Лоуренс снова появлялась в серии «Люди Икс» — в картинах «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Люди Икс: Апокалипсис» и «Люди Икс: Темный Феникс». Параллельно Лоуренс снималась и в независимом кино, получая за это признание критиков. За другой фильм Рассела «Афера по-американски» она стала «лучшей актрисой второго плана» по версии «Золотого глобуса» и BAFTA, а также была номинирована на «Оскар».

Роль в байопике Рассела «Джой», рассказывающем историю домохозяйки, которая разбогатела после изобретения чудо-швабры, позволила Лоуренс заполучить еще один «Золотой глобус» и очередную номинацию на «Оскар».

Помимо блестящих успехов актриса часто сталкивалась с неудачами: многие ее работы в кино оказались не самыми лучшими. Фантастические «Пассажиры» хоть и окупились в прокате, но получили разгромную критику, а хоррор «мама!» Даррена Аронофски принес и актрисе, и режиссеру номинацию на «Золотую малину». Однако неприятные моменты не мешают Лоуренс постоянно входить в списки самых высокооплачиваемых актрис.

Недавно в эфире радиошоу Говарда Стерна актриса призналась, что не прошла кастинг на роль Беллы Свон в первом фильме киносаге «Сумерки» Кэтрин Хардвик. Причем во время прослушивания Лоуренс не понимала масштабы готовящегося проекта. Но наибольшое разочарование она испытала, провалив кастинг на съемки в фильме «Алиса в стране чудес» Тима Бертона. В итоге роль Алисы получила австралийка Миа Васиковска.

«Однажды меня кое-что действительно убило, это был единственный раз, когда я чувствовала себя опустошенной», — призналась Лоуренс.

В сентябре 2017 года она говорила об уходе из кино на два года, однако позднее передумала. В 2018-м на премьере шпионского фильма «Красный воробей» актриса снова заявила, что возьмет паузу.

«Я собираюсь в ближайший год поработать представителем этой организации и хочу привлечь молодых людей в политику на местном уровне», — говорила Лоуренс.

Однако ее агент поспешил успокоить расстроенных фанатов, уверив их, что актриса не уходит из профессии.

«Не беспокойтесь, Дженнифер Лоуренс никуда не уходит!» — приводит EW слова представителя Лоуренс.

Он добавил, что в то время звезда «Голодных игр» и «Людей Икс» активно работала над несколькими проектами, среди которых ленты Рона Ховарда, Адама Маккея и Луки Гуаданьино.

В детективном триллере Френсиса Лоуренса «Красный воробей» актриса исполнила главную роль, представ перед зрителями в образе бывшей артистки Большого театра, которая в силу тяжелых жизненных обстоятельств вынуждена стать сотрудницей российских спецслужб.

Последним вышедшим фильмом с участием звезды стал супергеройский боевик «Люди Икс: Темный Феникс» режиссера Саймона Кинберга. Многие критики назвали эту ленту худшим представителем знаменитой саги. Фильм, в котором вместе с Лоуренс сыграли Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Николас Холт, Софи Тернер, Джессика Честейн и Тай Шеридан, провалился в прокате, собрав $252,3 млн при бюджете $200 млн.

Помимо актерской работы Лоуренс известна своей гражданской позицией: она не раз принимала участие в митингах и протестных акциях. Например, в 2016 году актриса боролась с сексизмом в Голливуде, открыто заявив о том, что мужчинам-актерам платят больше, чем женщинам. Также актриса поддержала движение #MeToo, активисты которого привлекают внимание общества к проблеме сексуальных домогательств. В 2018 году обладательница «Оскара» вместе с актрисой Кэмерон Диас и певицей Адель шествовала в Женском марше в Лос-Анджелесе.