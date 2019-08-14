«Ощутила удар по лицу»: команда Джей Ло напала на москвичку

Жительница Москвы Алена Хованова заявила, что ее избили участники команды американской певицы Дженнифер Лопес. Девушка только сейчас решилась обнародовать конфликт, произошедший в минувшие выходные в одном из отелей Санкт-Петербурга.

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Поп-звезда посетила Северную столицу в рамках гастрольного тура. Ее команда заселилась в гостиницу, в которой остановилась пострадавшая москвичка. По словам Ховановой, вечером она в компании друга после прогулки по городу вернулась в отель, там, в холле они встретили большую группу людей, которые оказались танцорами, костюмерами и парикмахерами Лопес.

«Весь первый этаж был заполнен этими людьми, а сам ресепшен отеля находился на втором этаже, что затрудняло любое передвижение. Мы спросили, можем ли как-то подняться к своему номеру, однако нам ответили в грубой форме», — сказала девушка.

В распоряжении РЕН ТВ оказалось видео с камер наблюдения, на котором видно, как Хованова ожидает лифт. Через некоторое время к ней приближается мужчина из коллектива знаменитости и начинает говорить с ней в агрессивной форме.

По словам москвички, работники мировой знаменитости грубо рекомендовали ей воспользоваться лестницей, чтобы попасть к себе в номер — якобы так будет лучше для ее здоровья. Вместе с тем, Хованова утверждает, что молодых людей забавляла ситуация, они пересмеивались, произносили оскорбительные вещи указывали на нее пальцем.

«После попытки сесть во второй лифт подбежал один чернокожий парень, примерно 180 метров ростом, и перекрыл нам проход рукой, говоря оскорбления в нашу сторону и указывая на лестницу. Тут же его подхватила компаньонка, смеясь на весь холл и тыкая в меня пальцем, тишина была давно нарушена мелкими перепалками и склоками на своем языке в нашу сторону», — рассказала девушка.

В конечном счете дело дошло до рукоприкладства.

«Смех разразился еще больше и я ощутила на себе удар по лицу. Сразу не поняв, что случилось, я направилась к выходу, громко крича, чтоб вызывали полицию и звали охрану, но на меня напали сзади, потянув за волосы, — одна из активисток этой рабочей группы Джей Ло», — сказала она.

После случившегося Хованова вместе со своим спутником приняла решение не задерживаться в злополучном отеле и переехать в другой. По ее словам, возврат средств они получили не сразу. Вероятно, девушка не догадалась сразу вызвать полицию, а в отеле, по ее словам, охрана отсутствовала. Теперь, оправившись от шока, пострадавшая намерена обратиться в правоохранительные органы и добиться сатисфакции.

Корреспондент «МК» дозвонился в отель, где произошел инцидент. На вопрос о произошедшем, сотрудник заведения лаконично заявил, что не станет комментировать ситуацию.

«Ну хотя бы правоохранительные органы у вас работают, можете подтвердить?» — спросил журналист, и получил ответ: «Подтвердить не могу, если честно, я даже не знаю».

Пользователи соцсетей сразу встали на сторону пострадавшей девушки, выражая удивление, почему команда Джей Ло состоит из таких неадекватных людей и предполагаю, что ее саму это «характеризует не лучшим образом».

Вместе с тем, поклонники исполнительницы призывают не проецировать на нее эту неприятную ситуацию, отмечая, что она сама вместе со своими детьми жила в другом отеле.

Напомним, что певица выступила 11 августа со своим новым шоу «It's My Party» в СКК Петербургском, а неделей раньше на открытом стадионе «Динамо» в Москве. «Вечеринка» звезды была приурочена к празднованию ее 50-летия, которое она отметила 24 июля.

Во время подготовки к юбилейному туру исполнительница выложила в инстаграме снимок из спортзала, на котором она красовалась в спортивной форме на фоне тренажеров.

«Прихожу в форму перед репетициями. Время тура почти пришло», — написала певица.

Согласно информации прессы, Лопес также приводит себя в форму перед свадьбой со своим возлюбленным? бейсболистом Алексом Родригесом, с которым они помолвились в марте. Известно, что спортсмен подарил своей невесте кольцо за $4,5 млн.