«Пора остановиться»: Кейт Бланшетт завершает карьеру

Двукратная обладательница премии «Оскар» Кейт Бланшетт заявила о намерении поставить точку в своей кинокарьере. В феврале она давала интервью своей коллеге Джулии Робертс, в котором заявила о готовности перестать сниматься в фильмах, но тогда ее слова не все восприняли всерьез.

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Во время презентации своей новой ленты «Куда ты пропала, Бернадетт?», которая выйдет в мировой прокат 14 августа, Бланшетт в очередной раз озвучила эту мысль. Она также заинтриговала зрителей, подчеркнув, что после просмотра фильма они будут солидарны с ее мнением. Об этом сообщает Vulture.

«О да. Пришла пора мне остановиться. Точно. Абсолютно. Уверена, зрители по всему миру после просмотра скажут: «О да. Действительно, пришла пора ей остановиться». Заранее прошу прощения», — сказала Бланшетт.

Актриса добавила, что после окончания работы над каждым проектом она испытывает желание уйти из профессии. Однако предложение о работе над интересными проектами с выдающимися профессионалами заставляют ее отбросить эти мысли. Одним из таких случаев было приглашение сняться у режиссера Ричарда Линклейтера в фильме «Куда ты пропала, Бернадетт?».

Эта лента, снятая по роману Марии Семпл, рассказывает об обладательнице образцовой семьи Бернадетт, живущей с прекрасным мужем и воспитанной дочерью. В один момент в их идеальной жизни происходит форс-мажор: Бернадетт неожиданно исчезает, что ставит ее родных в тупик. В ходе поиска женщины вскрывается множество фактов из ее прошлой жизни, которая оказывается совсем не радужной.

«Роль для меня не самое главное. Важно, с кем ты общаешься, а кто бы не хотел пообщаться с этими людьми? Вдобавок тут Билли Крудап, с которым я работала 20 лет назад и с удовольствием поработала снова. Но потом опять: «Окей. Пора остановиться», — подытожила Бланшетт.

Актриса является обладательницей двух «Оскаров», трех «Золотых глобусов», трех премий BAFTA, двух «Премий Гильдии киноактеров США» и других наград. Свое 50-летие она отметила 14 мая 2019 года. Бланшетт родилась в австралийском Айванхо и после окончания школы поступила в Мельбурнский университет для изучения искусства и экономики. Отучившись совсем немного, Бланшетт бросила вуз и полетела путешествовать по Великобритании. После истечения срока действия визы она вернулась в Австралию и начала учиться в Национальном институте драматического искусства. Позже Бланшетт прославилась как ведущая актриса Сиднейской театральной компании.

Добившись успеха в театре, девушка начала пробовать себя в кино. В 1998 году Бланшетт исполнила роль королевы Елизаветы в одноименном фильме. Благодаря этой картине малоизвестная актриса из Австралии была номинирована на первый «Оскар» и «Золотой глобус». В 1999 году Бланшетт попала в список 50-ти самых красивых людей мира по версии журнала People. В то же время из-за успеха в Голливуде актриса приостановила работу в театре и сфокусировалась на съемках в кино.

За свою карьеру она сыграла в 20 спектаклях и 72 фильмах, самые популярные из которых — «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Авиатор», «Вавилон», «Талантливый мистер Рипли», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» и кинотрилогия «Властелин колец» по роману Джона Толкина. В 2008 году на голливудской Аллее Славы у Бланшетт появилась именная звезда.

В мае этого года американские таблоиды обвинили актрису в жестокости: портал Radar Online обнаружил, что она разорвала отношения со своим 51-летним братом-инвалидом Робертом, оставив его без поддержки в трудное время. В день рождения актрисы, занимающей пятое место в списке самых высокооплачиваемых звезд Голливуда, ее брат находился в Мельбурне в обветшавшем доме.

В ответ на вопрос журналистов о том, поддерживает ли он отношения со звездой «Властелина колец», он сказал: «Да ладно вам! У нее есть штат людей, которые от ее имени поддерживают других людей, но я в это число не вхожу». Между тем, друг Роберта Бланшетта заявил изданию, что Кейт могла бы «легко позволить себе» купить брату квартиру.