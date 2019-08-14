Ксавье Долан, Angry Birds, аниме и другие премьеры недели

«Смерть и жизнь Джона Ф. Донована» («The Death and Life of John F. Donovan»); Ксавье Долан

Любителей фестивального кино безусловно заинтересует англоязычный дебют вечного фаворита европейских киноманов Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована», тем более что среди исполнителей главных ролей на этот раз оказались такие звезды как Натали Портман, Кит Харрингтон и Сьюзан Сарандон. В фильме, который был впервые представлен зрителям на международном фестивале в Торонто, зрители увидят историю одного скандала, причиной которому послужила переписка знаменитого актера и 11-летнего мальчика.

«Angry Birds 2 в кино» («The Angry Birds Movie 2»); Туроп Ван Орман

Десятилетний юбилей знаковой компьютерной игры Angry Birds ее создатели решили отметить выходом второго фильма о противостоянии птиц и свиней «Angry Birds 2 в кино». Вторая часть мультипликационной франшизы по самой популярной игре из Финляндии расскажет историю о том, как двум армиям заклятых врагов пришлось объединиться перед лицом общего, куда более глобального врага — заморозков, которые уже начали наступление в теплых краях.

«Синяя бездна 2» («47 Meters Down: Uncaged»); Йоханнес Робертс

Британский режиссер Йоханнес Робертс представит вторую часть своей акульей франшизы «Синяя бездна 2». Первый фильм о жутких приключениях двух сестер, решивших опустится к акулам на глубину 47 метров в специальной клетке, изначально планировали издавать сразу на DVD, однако прокатчик решил попробовать выпустить картину широким экраном и ей удалось собрать $62 млн при бюджете в $5 млн. Теперь героиням второй части придется спасаться на радость зрителям из руин заброшенного подводного города.

«Ангел мой» («Angel of mine»); Ким Фаррант

Премьера нового фильма «Ангел мой» режиссера Ким Фаррант, на счету которой триллер с Николь Кидман и Хьюго Уивингом «Чужая страна», состоится в России на следующий день после того, как он будет представлен на международном кинофестивале в Мельбурне. Главную роль в картине о том, как женщина пытается справиться с потерей дочери, погибшей при пожаре, сыграла Нуми Рапас, известная по серии скандинавских фильмов «Девушка с татуировкой дракона».

«7 социопатов» («7 raons per fugir»); Эстеве Солер

Специально для испанского киноальманаха «7 социопатов», посвященного историям жителей современного большого города, переделал свои пьесы каталонский драматург Эстеве Солер. В семи историях фильма — «Семья», «Солидарность», «Заказ», «Недвижимость», «Работа», «Прогресс» и «Обязательства» — такие стороны жизни как одиночество, лицемерие и жадность развернутся к зрителям неожиданной стороной в духе классических черных комедий.

«Голоса с того света» («Morto Não Fala»); Деннисон Рамалью

В хорроре из Бразилии «Голоса с того света» зрители смогут увидеть историю патологоанатома из Рио-де-Жанейро, которому постоянно приходится иметь дело с телами жертв бандитских разборок. С рождения главный герой наделен даром — он слышит мертвецов, узнает их последние секреты, которые может использовать в своих целях. Но на одной из смен он узнает о своих близких нечто такое, что меняет его жизнь.

«Красивый бандит» («Un beau voyou»); Лукас Бернард

Французский режиссер Лукас Бернард в своем фильме «Красивый бандит» обратился к традиционному французскому жанру полицейской кинодрамы. В его картине зрители увидят историю комиссара, который незадолго до пенсии решает взяться за расследование еще одного дела, которое привлекло его внимание своим изящным исполнением.

«Мобильный воин Гандам: Нарратив» («Mobile Suit Gundam NT»); Сюнъити Есидзава

В этом августе на российские экраны выйдет полнометражный анимационный фильм «Мобильный воин Гандам: Нарратив». Этим летом одной из главных японских научно-фантастических франшиз исполняется 40 лет, и специально для зрителей из России создатели пригласили группу «Мумий Тролль» записать песню к финалу русской версии.