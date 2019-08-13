«Было очень больно»: экс-жена Вдовиченкова о тяжелом разрыве

Российская актриса Ольга Филиппова стала героиней одного из выпусков программы «Судьба человека» телеведущего Бориса Корчевникова, где рассказала о причинах расставания с актером Владимиром Вдовиченковым. За время совместной жизни у артистов родилась дочь Вероника, однако пара так и не оформила брак официально. Начавшийся в 2004 году роман закончился в 2014 году.

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«Срок наших отношений истек, и мы оба это почувствовали. Расставаться было нелегко, потому что мы все равно друг к другу приросли. И это было очень больно. Мы поговорили и решили, что все прошло. Он собрал вещи и ушел. Никаких скандалов не было. После этого я днями и ночами плакала, страдала, мне было тяжело», — заявила она.

Поначалу Вдовиченков тоже страдал и метался: через месяц разлуки он на время вернулся к Филипповой.

«Но через восемь месяцев он снова ушел. У него началась другая жизнь, думаю. Он уехал сниматься, вернулся, и все», — сказала звезда.

Телеведущий спросил актрису, было ли у нее предчувствие, что Владимир не вернется после работы над «Левиафаном» (именно во время съемок этого фильма актер сошелся с нынешней возлюбленной Еленой Лядовой. — «Газета.Ru»). Филиппова на это ответила, что дело было не в предчувствии.

«Дело в том, что такие роли и такие картины меняют жизнь. У меня была такая картина, поэтому я знала, что все поменяется. Со съемок он вернулся каким-то задумчивым, грустным, а потом просто ушел. Я понимала, что это окончательно. Объяснений с его стороны не было», — рассказала она, отметив, что не смотрела скандальный фильм режиссера Андрея Звягинцева и не собирается этого делать.

Напомним, что по сюжету фильма герои Вдовиченкова и Лядовой были любовниками. Согласно предположениям прессы, откровенные сцены в картине получились чрезвычайно убедительными, в связи с тем, что между актерами тогда уже во всю полыхала подлинная страсть. Общественность была взбудоражена этим «служебным романом». В прессе то и дело всплывали пикантные фото влюбленных, которые уже и не пытались скрыть своих чувств. В 2015 году стало известно, что Вдовиченков

узаконил свои отношения с Лядовой. Четвертая по счету свадьба актера прошла довольно скромно и без лишней шумихи, на ней присутствовали только самые близкие друзья.

В своем инстаграме артист время от времени выкладывает трогательные семейные фото, которые ярко иллюстрируют их теплую атмосферу в отношениях. К слову, сегодня, 13 августа, Вдовиченков отметил свой 48 день рождения. Согласно сведениям СМИ, свой праздник актер отметил заграницей на морском курорте вдвоем с супругой.

Несмотря на то, что на долю Ольги Филипповой выпало тяжелое расставание, в настоящий момент она счастлива в новых отношениях. В ходе ток-шоу актриса призналась, что в ее жизни появился любимый мужчина, который далек от актерской среды.

«Я не буду подробно рассказывать о нем. Сохраню тайну. Он не из мира кино. Моя жизнь сейчас прекрасна. Считаю, что все самое лучшее в семейной жизни у меня только начинается», — рассказала она.

По словам актрисы, сейчас она совершенно иначе смотрит на многие вещи, а расставание с отцом ее дочери, осталось в далеком прошлом.

«Я думаю, что дело в возрасте. Я счастлива, что так живу, а не по-другому. Я люблю своего нынешнего мужчину. У него особенная душа. В ней столько всего…» — с улыбкой отметила артистка.

Филиппова также подчеркнула, что у нового возлюбленного прекрасные отношения с ее 14-летней дочерью, которая, к слову, уже тоже дружит с мальчиком.

В завершении передачи Корчевников задал артистке свой традиционный вопрос: «Что бы она могла пожелать себе юной?».

Отвечая на этот вопрос, знаменитость посетовала, что она до сих пор недостаточно уверена в себе.

«Хотела бы пожелать больше уверенности той юной девочке на фотографии», — заключила Филиппова.