«Вульгарно и самолюбиво»: Дрейку ответили на тату с The Beatles

Канадский рэпер Обри Дрейк Грэм, известный под мононимом Дрейк, набил на руке картинку с участниками группы The Beatles. Татуировка сделана по знаменитой фотографии, на которой ливерпульская четверка идет по «зебре» через Abbey Road, ставшая обложкой для легендарного альбома. На теле Дрейка эта композиция дополнена изображением его самого, «встречающего» музыкантов на обочине дороги.

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Ранее канадец побил сразу три рекорда The Beatles: во-первых, рэпер обошел группу по количеству треков, одновременно попавших в топ-100 чарта Billboard. У Дрейка их семь, а у знаменитых британцев — пять. Этот рекорд принадлежал им с 1964 года. Во-вторых, в первой десятке этого рейтинга побывали 12 композиций Дрейка, а у «битлов» — на одну меньше. И, в третьих, рэпер обогнал ливерпульскую четверку по общему количеству синглов, попадавших на второе место в топ-100 за всю историю чарта Billboard.

Однако в сети не оценили татуировку Дрейка, демонстрирующую его превосходство над легендарными The Beatles. В комментарии к фотографии на фан-странице рэпера в твиттере пользователи назвали татуировку безвкусной, пафосной и «высмеивающей лучшую британскую группу».

«Я люблю Дрейка, но это так вульгарно и самолюбиво. Очень смешно, этот жест не получился таким глубоким», «Рука Дрейка выглядит как ноутбук студента, заклеенный стикерами», «Самовлюбленное тату. Если о Дрейке будут говорить через 50 лет, я с удовольствием возьму свои слова обратно», «The Beatles выполнили свою миссию за семь лет, а у Дрейка это заняло почти в три раза больше времени», — написали пользователи.

Сам Дрейк предпочел оставить эти обвинения без своих комментариев.

В июле прошлого года рэпер выпустил свой пятый студийный альбом «Scorpion», который побил сразу несколько исторических рекордов, превзойдя Элвиса Пресли, The Beatles и Майкла Джексона. В течение первой недели после релиза в США «Scorpion» прослушали на стриминговых сервисах 745,92 млн раз. До Дрейка этот рекорд был установлен в мае того же года рэпером Пост Мэлоуном, чей альбом «Beerbongs & bentleys» американцы послушали 431,3 млн раз. Также «Scorpion» стал первым альбомом в истории, набравшим более 1 млрд прослушиваний за неделю.

Альбом Дрейка сумел обойти рекорд Майкла Джексона по общему количеству треков в мужском исполнении, когда-либо входивших в топ-10 наиболее популярных песен страны. На счету канадца оказалось 31 такая композиция, что на одну больше чем у «короля поп-музыки».

Углубившись в статистику чарта, слушатели обнаружили два рекорда «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли, побитые Дрейком в 2018 году. Рэпер превзошел 60-летнее достижение Элвиса по количеству треков, когда-либо входивших в топ-20 (55) и в топ-40 (91).

Однако успех альбома среди слушателей не сочетается со смешанными отзывами критиков: наравне с положительными рецензиями пластинка получила много отрицательных.

Продолжительность диска Дрейка составляет, около 90 минут и включает в себя 25 треков, что нехарактерно для наших дней. Однако Дрейк выпускает второй подряд альбом продолжительностью более 80 минут. От такого длительного формата стали отказываться многие ведущие хип-хоп-исполнители за исключением Кендрика Ламара — его «DAMN» длится почти час.

В 2019 году Дрейк вошел в пятерку богатейших хип-хоп исполнителей по версии Forbes, за год увеличив свое состояние вдвое благодаря вложению в производство крепкого алкоголя. Обладатель $150 млн занимается развитием собственного бренда виски, а также получает высокую прибыль от гастролей и партнерства с ночным клубом XS Nightclub в Лас-Вегасе.

«Каждый год мы хотим лучше готовиться к турам, лучше выступать и зарабатывать больше денег. Это моя цель на каждый год, естественно, помимо написания хорошей музыки», — говорил он в интервью Forbes в 2013 году.

32-летний Дрейк является самым молодым участником рейтинга богатейших рэперов мира — остальные коллеги старше его минимум на десять лет.