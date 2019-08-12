Внезапная смерть: известная диджей умерла в Москве

Вечером 11 августа в своем доме в Москве в возрасте 29 лет умерла DJ Жанна Рассказова, спасти которую на месте не смогли врачи реанимационной бригады скорой помощи, передает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, девушке стало плохо, после чего она потеряла сознание, и ей вызвали врачей. Помочь ей не удалось. По словам источника, предварительной версией смерти Рассказовой стала передозировка наркотиков, однако ее коллега Алексей Чернорот выступил категорически против этой версии.

«Обычная красивая женщина, уверенная в себе, очень талантливая. Она долго занималась диджейством, потом был перерыв. Мы познакомились, чтобы я как раз помог ей немного восстановить знания, я периодически преподаю эту специализацию тем, кто интересуется», — сказал он.

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Рассказова работала в московских ночных клубах, была моделью Playboy и несколько лет назад стала девушкой месяца. Она также вела блог в инстаграме с 820 тыс. подписчиков. По словам Чернорота, у нее дома хранилась музыкальная аппаратура.

«У нас с ней было несколько уроков, у нее был набор аппаратуры, я приезжал к ней домой, мы подбирали песни, помогал ей. Познакомились месяца два назад. Она уехала отдыхать и по каким-то делам в Европу, со мной не связывалась давно», — рассказал он.

В марте 2019 года множество слухов вызвала смерть рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. Артист почувствовал слабость после того, как дал концерт на частной вечеринке в одном из ночных клубов Ижевска.

При этом, по словам концертного директора Толмацкого, перед выходом на сцену тот не жаловался на самочувствие и недомогания. Не заметил ничего странного и подозрительного и диджей, который сменил исполнителя на сцене.

Через несколько минут после того, как рэпер ушел в гримерку он побледнел, сел в кресло и потерял сознание. Приехавшие врачи не смогли вернуть его к жизни. Смерть 35-летнего артиста тут же стала вызывать у общественности множество вопросов.

В частности, многие предполагали, что на здоровье Децла могли повлиять наркотики или алкоголь. Тем не менее, никто из общавшихся с рэпером перед его выступлением не смог подтвердить факта употребления им чего-либо подобного в тот вечер.

Бывший продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин раскритиковал версию о наркотиках, сославшись на трудоспособность и личные качества Децла. По его словам, внезапность смерти могла говорить об отравлении известного исполнителя.

Несмотря на обилие экзотических версий смерти Толмацкого, представители Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии официально сообщили, что причиной его смерти стали проблемы с сердцем.

«Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Кирилла Толмацкого наступила в результате острой сердечной недостаточности, явившейся осложнением заболевания сердечно-сосудистой системы. Каких-либо телесных повреждений не выявлено», — заявили в СК.

После этого отец артиста Александр Толмацкий, также получивший заключение судебно-медицинской экспертизы, назвал точной причиной смерти сердечную недостаточность, вызванную гипертрофической кардиомиопатией. Он подчеркнул, что это врожденное заболевание часто остается недиагностированным до самой смерти больного, так как может не проявлять себя десятилетиями.

«Известно несколько спортсменов, которые умерли прямо на тренировке, а на вскрытии обнаружили это врожденное заболевание сердца», — сказал он.

Мать Толмацкого Ирина в интервью для телевидения говорила о том, что у ее сына было много планов на будущее и винила в трагедии перегрузки, которых, по ее мнению, не выдержал организм артиста.

«Он много работал. Записал за последние полгода два альбома. Он как-то жаловался, что «мама, у меня болит рука, нога».», — рассказывала она.

Женщина отметила, что он ссылался на нехватку времени, отказываясь заняться собственным здоровьем и идти ко врачам-неврологам.