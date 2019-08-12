Прокат в России: Тарантино побил личный рекорд

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» уверенно возглавил российский прокат, став самой кассовой картиной режиссера в России. Лента заработала в стартовый уикенд 464,3 млн рублей. Во многом такому коммерческому успеху поспособствовал визит Тарантино в Москву, который лично представил свое творение.

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«Газета.Ru» взяла взяла интервью у режиссера во время его пребывания в столице. Подробнее о фильме можно узнать из нашей рецензии.

Победитель прошлых выходных «Форсаж: Хоббс и Шоу» значительно потерял в сборах и во второй уикенд заработал 155,1 млн рублей. Однако этого оказалось достаточно для второго места в списке самых кассовых фильмов российского проката. Общие сборы спин-оффа популярной франшизы в России составили почти 800 млн рублей, и у картины есть шанс через неделю добраться до отметки в 1 млрд.

На одну строчку в таблице лидеров российского проката спустился новейший проект студии Disney по обновлению своих классических хитов — «Король лев». Трехмерная версия мультфильма 25-летней давности смогла собрать в России еще 93,3 млн рублей.

Полнометражная игровая версия мультфильма о Даше-путешественнице «Дора и Затерянный город» стартовала в России с четвертого места. Фильм о приключениях среди джунглей девочки в исполнении Изабелы Монер, которой помогают обезьяна и лис с голосами Бенисио дель Торо и Дэнни Трехо, смог принести своим создателям 54,3 млн за первый уикенд.

Дебютировавший в США сразу со второй строчки фильм «Страшные истории для рассказа в темноте» Андре Эвредаля предсказуемо вызвал у нашего зрителя чуть меньший интерес — в России непопулярна как серия книг, которые легли в основу сюжета киноантологии, так и явление сезонного хоррора как таковое. Не очень сильно помогла фильму и фамилия на плакате любимого русскими киноманами оскароносного режиссера Гильермо дель Торо, выступившего в качестве продюсера.

А вот популярность участников южнокорейской поп-группы BTS в России, видимо, выше, чем в США — если по ту сторону океана фильм «BTS: Открой свою душу» смог занять лишь последнее место в таблице лидеров, то в России послесловие для поклонников коллектива смогло занять шестую строчку. Эксклюзивные интервью, которые члены группы дали на крыше дома в Париже, где состоялся завершающий концерт их европейских гастролей, смогли принести своим создателям 22,5 млн рублей за первый российский уикенд.

А на седьмом месте на этой неделе оказался полнометражный проект украинских мультипликаторов «Руслан и Людмила: Перезагрузка». Трехмерный мультфильм по мотивам сказки Александр Пушкина принес своим создателям 4 млн рублей.

Шестую неделю удерживается среди лидеров российского проката последний на данный момент хит студии Marvel «Человек-паук: Вдали от дома». По сюжету фильма, главный герой — журналист Питер Паркер в исполнении Тома Холланда — решил отдохнуть после событий фильма «Мстители: Финал» и отправился в поездку по Европе, чтобы расслабиться и забыть о своих проблемах. Однако и по ту сторону океана он встретил спецагента Ника Фьюри, который поручил супергерою новое задание — справиться со злодеями-элементалями. Специально для этого Паркеру пришлось объединить свои силы со старинным врагом — Мистерио, роль которого сыграл Джейк Джилленхол. За прошедший уикенд картина собрала еще 3,6 млн рублей.