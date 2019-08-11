«Маркетинговый миф»: как Майкла Джексона сделали звездой

Отец братьев Джексон Джозеф собрал группу Jackson Brothers в 1964 году. Пятеро братьев --Джеки, Тито, Джермейн, Марлон и Майкл — занимали первые места на состязаниях талантов, успели выпустили местный хит и победить на конкурсе непрофессиональных исполнителей в театре «Аполло» в Гарлеме.

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В 1968 году братья Джексоны выступали в качестве открывающих артистов перед Глэдис Найт и Бобби Тейлором в Чикаго. Эти концерты были организованы лейблом Motown, с которым будет связан первый широкомасштабный успех Jackson 5. Братья Джексоны произвели серьезное впечатление на Тейлора, и он решил помочь им.

Певец дал Джозефу Джексону с сыновьями пожить у себя дома в Детройте, а сам пытался устроить им прослушивание.

Глава Motown Берри Горди слышал о новых молодых талантах, но опасался возможных проблем с комиссией по детскому труду, так как уже имел на руках контракт с несовершеннолетним Стиви Уандером.

Прослушивание прошло 23 июля. Горди не присутствовал — ему отправили видеоролик. После его просмотра глава лейбла предложил своим новым звездам подписать контракт. В ноябре 1968 года Горди пригласил их в особняк в Детройте, где представил главным артистам и сотрудникам лейбла.

Их выступление произвело большое впечатление на собравшихся. К Джексонам со словами одобрения подходили Смоки Робинсон и Марвин Гэй, а Дайана Росс из The Supremes ни на шаг не отходила от Майкла. Тогда же руководство лейбла решило, что певицу стоит задействовать в продвижении новой молодежной группы.

«Стоя в стороне и разговаривая с кем-то другим, я все же заметил, с каким обожанием смотрел на нее Майкл, его глаза сияли как звезды. На самом деле это была наша первая встреча с Дайаной, но именно в тот день родилась легенда, своеобразный фольклор Motown, что это Дайана «открыла» нас.

Это был маркетинговый миф, придуманный для журналистов, нам всем велели так говорить, потому что слава Дайаны могла помочь нашей раскрутке», — рассказывал позднее в своей автобиографии Джермейн Джексон.

Дайана Росс представила Jackson 5 в ночном клубе «Daisy Disco» в Беверли-Хиллз 11 августа 1969 года в качестве «женщины, которая открыла группу», на специально приуроченном мероприятии. За этим последовал дебют группы на телевидении в качестве гостей конкурса «Мисс Черная Америка» и участие в вечерней субботней программе The Hollywood Palace Show.

Критики писали о новом интересном открытии Дайаны Росс, журналы тиражировали фотографию, на которой певица помогает Майклу нанести на лицо сценический макияж и настроить микрофон, а их первый альбом получил название «Дайана Росс представляет Jackson 5».

Такое агрессивное продвижение группы как проекта певицы дало ей в руки чуть больше власти над образом братьев, чем этого хотелось их отцу. Иногда он резко негативно относился к ее решениям, на которые не мог повлиять. Об одном из таких случаев, который произошел, когда Росс впервые представила их по телевидению, вспоминал Джермейн:

«Представляя нас в тот вечер, Дайана дважды назвала нас «Майкл Джексон и Джексон 5», это взбесило Джозефа, так как все мы были «Джексон 5» и никто из нас не был сам по себе»

Между певицей и младшим из пяти братьев сложились доверительные отношения — родственники вспоминали позднее, что он многому научился у нее.

«Дайана Росс говорила мне, что шоу-бизнес опасен. По правде сказать, я не понимаю этого. Возможно, когда-нибудь наступит день, и я пойму… но я сомневаюсь», — сказал Майкл в одном из своих интервью.

После старта на Motown первый сингл Jackson 5 — «I Want You Back» достиг первых мест хит-парадов, 2 млн экземпляров дебютного альбома были проданы в США за полтора месяца, после чего стала хитом продаж в Англии, Европе, Австралии и Японии. Два следующих сингла тоже разошлись большими тиражами и стали лидерами чартов, после чего группа отправилась в свой первый большой американский тур.