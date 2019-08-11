«Единственный в своем роде»: комедия и трагедия Робина Уильямса

11 августа 2014 года американский актер Робин Уильямс был найден мертвым в своем доме в городе Тибуроне. На следующий день после трагедии специалисты провели проверку и постановили, что причиной смерти 63-летнего артиста стало самоубийство.

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Смерть актера была констатирована в 00:02, и в это время в доме находилась его жена Сьюзан Шнайдер. Утром она посчитала, что Уильямс спит в своей комнате, и спокойно ушла по своим делам. Об этом в ходе пресс-конференции заявил представитель полиции округа Марин, штат Калифорния, Кит Бойд.

Позднее жена Уильямса призналась, что он испытывал патологическое чувство тревоги, долгое время пребывал в депрессии и страдал болезнью Паркинсона на ранней стадии, но скрывал это от общественности. Распространенную в прессе версию о злоупотреблении Уильямсом алкоголем и наркотическими веществами она категорически отвергла. По словам Шнайдер, «помимо трех детей, величайшим наследием Уильямса является та радость и счастье, которые он дарил другим людям, особенно тем, кто сталкивался с личными проблемами».

По словам близкого друга Уильямса, юмориста Роба Шнайдера, незадолго до смерти актер начал принимать новое лекарство от болезни Паркинсона. Согласно СМИ, за месяц до смерти из-за проблем с алкоголем и наркотиками Уильямс проходил программу по «поддержанию трезвости» в реабилитационном центре. Представитель актера рассказал о его борьбе с тяжелой депрессией, но не стал подтверждать версию о самоубийстве.

Жена актера заявила, что очень надеется, что фокус внимания публики будет сосредоточен не на обстоятельствах смерти актера, а на «тех бесчисленных моментах радости и смеха, которые он дал миллионам». Именно на них остановился президент США Барак Обама, выразивший родным Уильямса свои соболезнования.

«Он был летчиком, доктором, джинном, сиделкой, президентом, профессором, беспокойным Питером Пеном и каждым понемногу. Но он был единственным в своем роде», — сказал Обама.

Фильмография Уильямса насчитывает более сотни разноплановых картин. Он дебютировал в кино в роли бравого моряка Попая в одноименном фильме Роберта Олтмена, получил первую номинацию на «Оскар» после «Доброе утро, Вьетнам», играл в «Джуманджи» и «Миссис Даутфайр».

У Уильямса три номинации на премию Американской киноакадемии и одна выигранная статуэтка: он получил ее за роль второго плана в «Умнице Уилле Хантинге». За свою карьеру он собрал около 70 номинаций и более 50 наград, в числе которых пять «Золотых глобусов» и две прайм-таймовые «Эмми».

В 1997 году журнал Entertainment Weekly впервые назвал Уильямса «самым смешным человеком» за многочисленные выступления в качестве стендап-комика. В этом амплуа оскароносного актера проявлялось то, что невозможно показать на экране. Для Уильямса не было запрещенных тем: в потоке его шуток были зарисовки про оральный секс и Джорджа Буша-младшего. Он не скромничал, говоря о собственном таланте, и шутил даже над своей собственной смертью.

«Когда я умру, танцуйте на моей могиле, а цветы поливайте тем, что пьете сами. Делайте что угодно, только не нужно клонировать меня, потому что клон никогда не будет таким, как я», — говорил комик, прозванный в обществе «человеком, который способен рассмешить мебель».

Дожив до зрелых годов, Уильямс не прекращал сниматься, катался на велосипеде по родному Сан-Франциско и растил детей, которых называл смыслом своей жизни. После смерти актера его сын Зак Уильямс почтил своего покойного отца, назвав своего новорожденного сына в честь знаменитого комика. Ребенка назвали Маклорин Клемент Уильямс — Маклорин было вторым именем актера.