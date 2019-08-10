Ученик Эйзенштейна: как снимал и жил Станислав Ростоцкий

Станислав Ростоцкий родился 21 апреля 1922 года в Рыбинской губернии (ныне — Ярославская область) в семье известного врача, занимавшегося организацией медицины на территории СССР и являвшегося потомком польских аристократов. В кинематограф будущий народный артист Советского Союза влюбился еще в раннем детстве — в возрасте пяти лет он посмотрел знаменитую ленту «Броненосец «Потемкин», которая фактически предопределила его будущую жизнь.

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«Я потом был с отцом на торфразработках и увидел, чем кормят рабочих. Это было огромная бочка солонины, в которой плавали черви. Я стал вспоминать — а где же такие черви уже были? И тут я понял, что первый фильм, который я видел в своей жизни, — «Броненосец «Потемкин». Вот он меня потряс, естественно, для того времени. И «Путевка в жизнь», естественно, и все остальное», — рассказывал сам Ростоцкий в одном из интервью.

Поворотным для карьеры Ростоцкого стал 1936 год, когда он лично встретился с автором «Броненосца» Сергеем Эйзенштейном и даже сыграл эпизодическую роль в его картине «Бежин луг», которая, впрочем, так и не была завершена. Несколько лет спустя он пошел еще дальше — решился показать великому режиссеру один из своих первых сценариев, чем, согласно легенде, впечатлил мэтра, пожелавшего передать толику своих знаний целеустремленному школьнику.

При этом сам Ростоцкий тогда и помыслить не мог, что впоследствии добьется хотя бы отчасти такого же признания, которое имели абсолютные величины его молодости.

«Конечно, у меня была мечта, но я даже не мечтал быть режиссером, — объяснял сам кинематографист. — Это сейчас каждый может стать режиссером, а тогда это было совершенно невозможно. Это были Эйзенштейн, Сергей Герасимов, Михаил Ромм, Александр Довженко, Всеволод Пудовкин, Юлий Райзман, Марк Донской... Понимаете, это были люди невероятно образованные, люди с мировой славой, люди особенные, они даже одевались по-другому как-то: было ясно, что они из кино».

И все-таки он решил попробовать — по окончании школы Ростоцкий, следуя своей мечте, поступил в Московский институт философии и литературы, после чего собирался пойти во ВГИК. Планам молодого человека (к счастью, лишь на время), однако, помешала война. Ростоцкого, который в мирное время был признан негодным к службе в армии из-за проблем с позвоночником, призвали в запасную стрелковую бригаду, а уже в 1943 году он самостоятельно решил «сбежать» на фронт, пройдя многие ожесточенные сражения и получив тяжелое ранение под Дубной, которое едва не стоило ему жизни. От неминуемой гибели будущего народного артиста СССР тогда спасли один из его боевых товарищей и фронтовая медсестра Анна Чугунова, которая самостоятельно дотащила Ростоцкого до госпиталя. Спустя годы именно ей он посвятил свой культовый фильм «А зори здесь тихие». Пройдя многочисленные операции, кинематографист в итоге сумел-таки выкарабкаться, однако остался инвалидом на всю жизнь — из-за гангрены врачам пришлось ампутировать ногу ниже колена.

Демобилизовавшись с фронта в 1944-м, Ростоцкий вернулся к обучению кинематографии, поступив во ВГИК на режиссерский факультет и проучился там аж семь лет. В 1952-м он попал на Киностудию имени Горького, где прошла вся его творческая карьера. Примерно тогда же он встретил свою первую и единственную супругу — народную артистку РСФСР Нину Меньшикову, которая родила ему сына Андрея, как и родители, посвятившего жизнь кино.

Большим режиссерским дебютом Ростоцкого принято считать картину «Дело было в Пенькове», вышедшую на экраны в 1957 году.

Интересно, что первое настоящее признание она принесла не только самому постановщику, но еще и на тот момент молодому актеру Вячеславу Тихонову, исполнившему в фильме ведущую роль. Этот союз великих деятелей искусства, как известно, просуществует долгие годы и подарит советскому кинематографу целый ряд знаковых картин.

Спустя без малого десять лет после успешного старта режиссер снял ленту «Доживем до понедельника», которую считал одной из главных работ в своей карьере. А уже в 1972-м свет увидело, возможно, наиболее известное творение Ростоцкого — военная драма «А зори здесь тихие», претендовавшая на получение «Оскара» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В эту же категорию премии Американской киноакадемии позднее попала и еще одна картина режиссера — «Белый Бим Черное ухо». Правда, и на сей раз постановщик остался без во многом заслуженном награды.

Сам Ростоцкий всегда считал режиссуру не профессией, но родом деятельности, подчеркивая, что настоящие постановщики, снимая свои картины, главную цель видят не в славе и деньгах, а пользе обществу.

«Для меня режиссура была не профессией — профессией овладеть можно. Для меня она была родом деятельности. <...> От которого достаточно многое зависит в этом мире. И поэтому, понимаете, говорят — художник. Я никогда не произношу это слово, во всяком случае — про себя. <...> Отношение к этому делу у нас было, конечно, не потребительское. Конечно, никакого отношения к этому не имели деньги. Нам хотелось сделать что-то полезное, что-то для людей», — отмечал кинематографист за несколько лет до смерти.

Станислава Ростоцкого не стало ровно 18 лет назад, 10 августа 2001-го: великий отечественный режиссер скончался на 80-м году жизни в Ленинградской области.