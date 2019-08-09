«Их действия постыдны»: почему Леди Гагу обвинили в плагиате

Американской поп-исполнительнице Леди Гаге грозит многомиллионный иск от автора песен Стива Ронсена, который утверждает, что мелодия ее «оскароносной» композиции к фильму «Звезда родилась» была украдена из трека «Almost», опубликованного им в 2012 году на сервисе SoundCloud, сообщает портал Page Six.

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Отмечается, что Ронсен и его адвокат Марк Шириан были готовы согласиться на мирное урегулирование вопроса только в случае «поражающей воображение» компенсации, но, получив отпор, все-таки обнародовали свои претензии. В то же время команда 33-летней певицы во главе с нью-йоркским юристом Орином Снайдером заявила, что они пойдут до победного конца, называя действия противоборствующей стороны «наглым вымогательством».

По словам Снайдера, Ронсен и его адвокат пытаются «легко заработать» за счет успешного артиста.

«Их действия постыдны и противоречат любым нормам. Я аплодирую Леди Гаге за то, что у нее хватило мужества и честности выступить от имени всех успешных артистов, оказавшихся жертвами подобных обстоятельств. Если Шириан продолжит дело, Леди Гага даст ему решительный отпор и одержит победу».

Комментируя утверждение Ронсена, что это якобы именно он первым придумал последовательность из трех нот, которая звучит в хите «Shallow», команда звезды парировала, что данная последовательность довольно распространена — и ее можно услышать даже в древних музыкальных произведениях. Кроме того, она звучит в знаменитой песне «Dust In The Wind» американской рок-группы Kansas, которая была выпущена в 1978 году, подчеркнули представители Леди Гаги.

Немногим позднее Ронсен сделал ответное заявление: «Стремясь полюбовно решить этот вопрос, несколько месяцев назад мой офис предоставил юридической группе певицы — по их просьбе — официальный доклад известного и уважаемого музыковеда и профессора, который определил, что существует значительное темповое, мелодическое, ритмическое и гармоничное сходство между двумя фрагментами обсуждаемых композиций. Команда Леди Гаги, в свою очередь, все еще не предоставила моему офису реакцию, которую мы запрашивали несколько раз».

Примечательно, что в конце июля другая американская поп-дива — Кэти Перри — была признана виновной в плагиате.

Согласно постановлению суда, в ее хите «Dark Horse» используется бит из песни «Joyful Noise» христианского рэпера Flame. Суммарно артистка и все причастные к плагиату выплатят пострадавшей стороне несколько миллионов долларов.

Известно, что клип на композицию «Joyful Noise» был опубликован на YouTube еще в 2008 году, тогда как видео на песню «Dark Horse» Кэти Перри появилось на видеохостинге только в 2013-м.

Музыкант обвинил знаменитую артистку в плагиате еще в 2014 году, однако она свою вину не признавала, утверждая, что никогда не интересовалась религиозными рэп-композициями. Ко всему прочему, истец также утверждал, что исполнительница навредила его репутации в кругах верующих, поскольку теперь он у них ассоциируется с колдовством, которое изображалось в клипе на «Dark Horse», тогда как в композиции «Joyful Noise» речь идет об Иисусе Христе — и она изобилует отсылками к Ветхому и Новому Заветам.

В зарубежным СМИ при этом отмечается, что доказанная вина Пэрри стала судебным прецедентом в правовой системе США — и теперь велика вероятность того, что в скором времени подобных дел станет больше.

Добавим, что в марте 2017 года исполнительница отсудила свое право на обладание бывшим монастырем, который расположен на участке площадью 32 тысячи квадратных метров. Певица пыталась купить недвижимость у лос-анджелесской епархии за $14,5 млн. Однако на ее пути встали пять монахинь, которые проживали на территории монастыря и были убеждены в том, что поп-звезда не подходит на роль владельца бывшей религиозной общины.