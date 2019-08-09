Буйный муж и наркотики: блеск и трагедия Уитни Хьюстон

Одна из самых успешных вокалисток в истории Уитни Хьюстон родилась в городе Ньюарк штата Нью-Джерси. В 11 лет она уже солировала в детском госпел-хоре в баптистской церкви, а в 15 стала бэк-вокалисткой популярной соул-певицы Чаки Хан. В 1983 году Хьюстон подписала первый контракт с крупным лейблом, а в 1985-м выпустила свой дебютный альбом «Whitney Houston».

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Благодаря выдающимся вокальным данным певицы взлет ее карьеры был стремительным. Проданные копии альбомов Хьюстон исчислялись десятками миллионов экземпляров, а в возрасте 23-х лет она получила первую награду «Грэмми». Дебютная пластинка молодой певицы вошла в несколько списков лучших альбомов 20-го века по версиям ведущих музыкальных изданий.

Уже к концу 90-х годов Хьюстон стала живой легендой популярной музыки и завоевала множество премий. В 2009 году она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как певица с самым большим количеством наград.

В общей сложности она выпустила семь альбомов, завоевала семь наград «Грэмми» и приняла участие в пяти фильмах. Образ выходца из бедного района Ньюарка сыграл ей на руку и обеспечил популярность среди всех слоев населения.

Одной из самых известных ролей артистки стал персонаж Рэйчел Марун в «Телохранителе» Мика Джексона. Эта лента сделала певицу звездой кино, а ее песня «I will always love you» стала мировым хитом.

В 1989 году Хьюстон завела романтические отношения с участником группы New Edition Бобби Брауном. Возлюбленные поженились в 1992-м, а год спустя у них появилась дочь Бобби Кристина Браун.

В середине 90-х артистка находилась в зените славы, записывая хиты и снимаясь в кино, но за внешним блеском скрывались личные проблемы певицы и сложности в браке. Ее муж Бобби Браун никогда не отличался покладистым нравом и постоянно имел проблемы с законом — его постоянно привлекали к ответственности за вождение в нетрезвом виде, сексуальные домогательства и рукоприкладства. Из-за переживаний за мужа в 1996 году у Хьюстон случился выкидыш. Тогда же ее начали подозревать в наркозависимости.

Артистка вела себя растерянно и опаздывала на пресс-конференции, интервью и различные публичные мероприятия. В 2000 году в Гавайском аэропорту в багаже супружеской пары обнаружили марихуану.

Начиная с 2002 года карьера Хьюстон пошла к закату из-за наркозависимости. В 2004 году артистка легла на реабилитацию в наркологическую клинику, но пройденный курс ей не помог, и год спустя певица снова оказалась там же. После второго курса ее лейбл заявил о полном выздоровлении Хьюстон, однако этому уже никто не поверил.

В конце нулевых артистка неоднократно проходила курса лечения от алкоголизма и наркомании, а в 2010 году ей пришлось даже отменить мировое турне.

В апреле 2007 года Хьюстон развелась с Брауном, но не смогла избавиться от пагубных пристрастий до конца своих дней. Ее последнее появление на публике состоялось 9 февраля 2012 года накануне 54-й церемонии награждения «Грэмми». Очевидцы утверждали, что Хьюстон выглядела «рассеянной» и «какой-то растрепанной».

Два дня спустя, 11 февраля, тетя Уитни Мэри Джонс обнаружила племянницу в бессознательном состоянии в гостиничном номере Лос-Анджелеса. Прибывшие медики пытались реанимировать артистку, но им это не удалось. Смерть Уитни Хьюстон была констатирована 11 февраля 2012 года в 15:55 по тихоокеанскому времени. На следующий день после трагедии проходила церемония награждения премией «Грэмми», которую посвятили скончавшейся звезде.

В конце марта 2012 года были официально объявлены результаты полицейского расследования, которые показали, что причинами смерти певицы стали утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина. Уитни Хьюстон было 48 лет.

После смерти матери ее дочь Кристина Браун впала в глубокую депрессию. Она неоднократно ложилась в больницу из-за нервных срывов, и родственники всерьез опасались, что Кристина может повторить судьбу матери и пристраститься к наркотикам. 31 января 2015 года года 22-летняя Кристина была найдена без сознания, лежащая с головой в наполненной ванне. Она провела в коме почти шесть месяцев и умерла 26 июля 2015 года.