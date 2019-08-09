Эротические стихи и поездка в СССР: какой была автор «Мэри Поппинс»

Мэри Поппинс — безусловно, культовый персонаж. Помимо серии книг, пользующейся немалой популярностью и до сих пор, няня-волшебница получила ряд полнометражных фильмов, включая ленту 1964-го с Джули Эндрюс в главной роли, удостоившейся пяти «Оскаров», ее недавнего «диснеевского» продолжения и великолепной советской экранизации Леонида Квинихидзе, возможно, самой взрослой вариации популярной сказки, — а также несколько бродвейских и не только постановок. О Мэри Поппинс, вышедшей из-под пера английской писательницы Памелы Трэверс, знают все — от мало до велика. Некоторые при этом считают, что персонажа автор по большей степени срисовывала с себя, однако это мнение во многом ошибочно.

В отличие от спасительницы Бэнксов Трэверс была достаточно далека от образа «идеальной няни», хоть и подобно Мэри умела создавать приключения фактически из ничего и также увлекалась «магией».

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Хелен Линдон Гофф (настоящее имя писательницы) родилась 9 августа 1899 года в Мэриборо, что на территории Австралии, в семье банковского управляющего и племянницы бывшего Премьер-министром Квинсленда. Еще в детстве она перебралась вместе с родителями в Великобританию, где во времена Первой мировой войны обучалась в престижной школе для девочек. Местная программа обучения, впрочем, казалась Хелен занудной и неинтересной — книги, которые ей советовали для прочтения учителя, не впечатляли будущую писательницу, и в итоге она стала подбирать себе литературу самостоятельно, еще в раннем возрасте, в частности, ознакомившись с «Историей упадка и разрушения Римской империи», которую многие ее одноклассницы даже в руках не держали.

Вскоре Гофф начала писать и сама — ее первыми трудами были рассказы и пьесы для школьных спектаклей, а также волшебные истории, которые с упоением слушали братья и сестры девушки. Когда Хелен не было и 20 лет, ее впервые опубликовали — талант будущей создательницы серии книг о Мэри Поппинс разглядел журнал «Бюллетень».

По окончании школы начинающая писательница вернулась в Австралию, где попробовала построить актерскую карьеру. Именно тогда она и взяла себе псевдоним, став Памелой Линдон Трэверс — или П. Л. Трэверс (инициалы использовались для хотя бы частичного сокрытия женского имени — ради разрушения гендерных преград в публицистике). На родине Трэверс активно играла в постановках по Шекспиру, однако настоящей звездой на этом поприще так и не стала. Не приносило актерство девушке и особых денег, из-за чего она была вынуждена подрабатывать журналисткой, на протяжении нескольких лет ведя колонку в одном из сиднейских изданий.

Параллельно с этим писательница увлеклась поэзией, которая давалась ей легко и добивалась успеха в обществе — в том числе и те стихи Трэверс, которые носили весьма эротический характер.

В 1924 году, окончательно оставив мечты о большой актерской карьере, Памела отправилась в Англию, а затем — в Ирландию, где вскоре познакомилась и сдружилась с коллегами Джорджем Уильямом Расселлом и Уильямом Батлером Йейтсом, оказавшими на Трэверс огромной влияние и привившими ей любовь к мифологии и оккультизму.

В начале 30-х писательница, обожавшая новый вызовы и приключения в целом, решилась на совсем уж смелый шаг — путешествие в СССР, от которого у автора остались неоднозначные впечатления. Данная авантюра, к слову, легла в основу ее первого «большого» произведения — сборника эссе «Московская экскурсия», пропитанного нескрываемым сарказмом по отношению к «непонятной» британке стране, которая, по ее мнению, была переполнена «серыми людьми», «тотальной пропагандой» и «слепой верой в светлое будущее».

Вскоре после возвращения из Советского Союза Трэверс серьезно заболела и надолго осела в старом доме в Сассексе, где начала разработку своей следующей книги (друзья Памелы предполагали, что она пишет о ведьме). Однажды близкие автора попросили ее некоторое время посидеть с детьми, и — дабы развлечь гостей — она придумала для них сказку о няне-волшебнице с магическим саквояжем и зонтиком с головой попугая на ручке.

Немногим позднее эта история превратилась в полноценное произведение — причем успех «Мэри Поппинс» был настолько грандиозным, что Трэверс не оставалось ничего, кроме как превратить рассказ в целую серию книг.

Примечательно, что ни мужа, ни своих детей у писательницы никогда не было, однако незадолго до 40-летия она усыновила ирландского мальчика Джона Камиллуса Гона, которому постаралась подарить всю свою любовь, которому, естественно, частенько рассказывала сказки о Мэри Поппинс.

Памелы Трэверс не стало 23 апреля 1996 года — она скончалась в Лондоне, не дожив всего несколько лет до векового юбилея.