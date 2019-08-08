«Один в один»: Галкин отметил сходство Стрейзанд с Пугачевой

Российский шоумен Максим Галкин обнаружил сходство американской певицы Барбары Стрейзанд с образом его знаменитой супруги Аллы Пугачевой. В своем инстаграме телеведущий опубликовал видео с недавнего концерта Стрейзанд в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден.

«Похоже образ Аллы двадцатилетней давности дошел до мировых звезд», — написал супруг Аллы Борисовны.

Сложно не признать, что сходство американской дивы с ее российской коллегой поразительное. От пышной прически до объемного балахона с укороченным передом для демонстрации красивых ног артисток. Все это вне всяких сомнений способно на секунду одарить любого россиянина чувством национальной гордости. Публикация очень развеселила подписчиков артиста, за несколько часов ее прокомментировали более полутора тысяч раз.

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«Барбара участвует в передаче «Один в один», «Только не женись теперь на ней, это всего лишь дешевая копия», «Ага, только Пугачевой тогда было 50, а Стрейзанд сейчас почти 80», — писали пользователи инстаграма.

Не обошлось и без конфликтов на почве «чья певица лучше». Поклонники Пугачевой всячески старались выразить свою любовь и уважение к звезде, местами перегибая палку и переходя на оскорбления в адрес мировой знаменитости.

Поклонники творчества Стрейзанд, коих тоже нашлось немало в комментариях у Галкина, чуть более интеллигентно, но тоже стояли на своем.

«Барбара — звезда мировой величины. Я не понимаю тех, кто неуважительно пишут о ней. Послушайте ее, почитайте о ней», — призвала одна из подписчиц.

Также появились подписчики недовольные тем, что недавний скандал с участием Галкина постепенно начинает забываться.

«Все это хорошо и весело Максим, а что же на счет задыхающихся от смога сибиряков. Вы все еще считаете, что они должны «начать с себя»? », — напомнили шоумену.

На днях Галкин уже попытался поставить точку в этой теме, ответив хейтерам стихотворением писателя Редьярда Киплинга — «Если». Напомним, что телеведущий озвучил в своем инстаграме непопулярный взгляд на ситуацию с пожарами в Сибири. Так, по его мнению, шум, поднявшийся в рунете нельзя назвать истинной борьбой за экологию. Шоумен выразил уверенность в том, что уже через месяц пользователи соцсетей и не вспомнят о страшных пожарах, а вся истерия вокруг этой темы — лишь дань моде. Также супруг Пугачевой прошелся по звездам шоу-бизнеса, которые призывали к немедленному тушению пожаров, назвав их «гламурными девицами», которые таким образом просто лишний раз напоминали о своем существовании.

Своим заявлением телеведущий открыл ящик пандоры, из которого на него полилась тонна негативных комментариев и больших постов полных горечи и негодования.

«Меня все-таки бомбануло вчера после постов Максима Галкина. Мне не хватает цензурных слов, чтобы выразить свое возмущение, омерзение и разочарование, которое я почувствовала именно после посыла, выражений и интонаций вышеозначенного оратора», — написала блогер из Сибири.

Сибирячка также привела большое количество доводов, согласно которым, люди, от пожилых до самых маленьких, дышащие копотью, нуждаются в помощи, а не в циничных советах от людей из благополучных районов.

«Мне ужасно противно и стыдно, когда кудрявые люди в белых рубашках, стоя и кривляясь на зеленой травке чистого загорода советуют нам оттуда изменить себя здесь», — заключила она.

В сложившейся ситуации юмориста решила поддержать телеведущая Ксения Собчак.

«Читаю последние посты, а главное комментарии у Максима Галкина, и «угораю»: мысль о том, что все «гламурно» написали про пожары в этом году просто потому, что появился тренд об этом написать», — написала экс-кандидат в президенты.

По мнению Собчак, в прошлом году лесных пожаров «было не меньше», а людям следовало бы беспокоиться об экологии в постоянном режиме.

«У себя под любым постом наблюдаю примерно такой же расклад. Только 30% комментирующих в состоянии поддержать спор на заданную тему, а не на свою, — сделала неутешительный вывод журналистка. — И если говорить о реальной катастрофе, то вот она: количество глупых людей, которые способны поддержать разговор, растет в геометрической прогрессии».