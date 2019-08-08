«Смотрит в никуда»: солистка «Фристайла» второй год в коме

Солист группы «Фристайл» Сергей Кузнецов прокомментировал новость о том, что его коллега по коллективу Нина Кирсо пришла в сознание после продолжительной комы. Он рассказал в комментарии изданию «Вести Украина», что взгляд открывшей глаза певицы устремлен в никуда, а сама она ни на что не реагирует.

«Увы, по поводу состояния Нины никаких утешительных новостей нет. Нина открывает глаза давно, но это не говорит о том, что она пришла в сознание. Она ни на что не реагирует, а взгляд смотрит в никуда», — рассказал Кузнецов.

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Свой 56-й день рождения Кирсо встретила в больнице в бессознательном состоянии. По словам Кузнецова, в этот день певицу навестил ее супруг, руководитель группы «Фристайл» Анатолий Розанов. Также музыкант сообщил, что семья Кирсо не испытывает материальных трудностей во время пребывания артистки в коме. Ее родственникам помогают поклонники и звездные коллеги, среди которых Таисия Повалий, София Ротару, Ольга Сумская и Андрей Данилко.

В мае певец и музыкальный продюсер Андрей Разин, наиболее известный по работе с группой «Ласковый май», опубликовал в инстаграме совместную фотографию с Кирсо. Он объявил, что певица впервые за восемь месяцев комы открыла глаза.

«Лидер группы «Фристайл» Нина Кирсо после восьмимесячной комы открыла глаза. Состояние певицы остается крайне тяжелым. На фото Нина и я», — написал Разин под снимком.

В начале июня 2018 года Кирсо пережила инсульт и потеряла сознание, после чего была найдена родственниками в своем доме в Полтаве. На следующий день певицу прооперировали, но это не помогло ей выйти из комы.

Как сообщает сайт kp.ua со ссылкой на музыканта Сергея Кузнецова, Розанов во время инцидента был на гастролях. Сын артистки также был в отъезде, из-за чего было потеряно время для оказания первой помощи при инсульте.

«Знакомые хватились, когда она перестала долго отвечать на звонки, а когда зашли в дом, то обнаружили ее на кухне. Это был внезапный приступ. Если бы ей просто стало плохо, она бы как-то добралась до дивана, а так — как стояла, так и потеряла сознание», — поделился Кузнецов.

Первым об ухудшении состояния Кирсо сообщил Разин, отметив, что ради подруги готов отменить свой юбилейный концерт в сентябре.

«Нина в коме. 2 июня Нина перенесла сложнейшую операцию. Группа «Ласковый май» молится за ее здоровье. Надеемся на чудо.

У нас с Ниной должен был состояться концерт, посвященный моему юбилею, 15 сентября 2018 года. Нина всегда выступала на моих юбилеях. Думаю, если что с ней случится, то я отменю концерт», — написал он в инстаграме.

Позднее продюсер опубликовал в соцсетях сообщение министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун. Музыкант отметил, что не может приехать в Украину из-за напряженной политической обстановки, поэтому вынужден поддерживать подругу на расстоянии.

«Обращаемся к министру здравоохранения Украины Ульяне Супрун с просьбой сделать все возможное, чтобы спасти жизнь 55-летней солистке группы «Фристайл» Нины Кирсо, которая находится в коме и перенесла сложнейшую операцию в Полтаве. К сожалению, мы не можем к ней приехать из-за политических разногласий.

Поэтому просим вас сделать все возможное для ее выздоровления. Нина очень талантливый человек и, если с ней что-то случится, это будет непоправимая утрата для всех поклонников Нины. Уважаемая Ульяна, спасите Нину», — попросил Разин.

Певица Нина Кирсо является бессменной участницей группы «Фристайл» с 1988 года. Долгое время коллектив аккомпанировал звезде 1980-х Михаилу Муромову, в 1989-м в группу пришел Вадим Казаченко, а через три года его сменил Сергей Дубровин. Позже музыканты «Фристайла» записали несколько песен всесоюзного масштаба, которые уверенно лидируют в сборниках хитов 90-х — «Ах, какая женщина», «Больно мне, больно», «Белая метелица», «Цветет калина» и «Целуй меня горячей».