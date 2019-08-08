Подвела российская виза: Гомиашвили не пустили в Финляндию

Грузинский актер Михаил Гомиашвили не смог попасть в финский город Котка, куда по традиции уже шестой год подряд отправляются на один день участники и гости выборгского фестиваля кино «Окно в Европу», из-за его однократной российской визы, пишет «Московский комсомолец».

«Как же мне хотелось представить наш фильм! Но в Финляндию я не могу поехать. Это странно. Я имею образование, работаю в театре, снимаюсь в кино. У меня есть квартира… Но все это не имеет значения, и я должен вернуться в Тбилиси из России. Таковы правила», — прокомментировал он произошедшее.

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В Котку Гомиашвили должен был попасть в составе делегации фильма «Как новый» режиссера Евгения Шелякина, где сын легендарного исполнителя роли Остапа Бендера Арчила Гомиашвили сыграл грека, который оказался в Таиланде. Сам режиссер также не попал в Финляндию, так как был занят на съемках нового фильма в Москве.

Из-за однократной визы актер не смог бы вернуться обратно на территорию России после пересечения границы. Из Котки ему бы пришлось отправиться в Хельсинки и уже там купить себе билет в Тбилиси. В результате его фильм был представлен продюсерами, а сам Гомиашвили записал видеообращение.

Произошедшее вызвало удивление у недавно заступившего на пост главы культурного ведомства Котки Томи Пуроваара, который пришел на показ.

«Я второй день на работе — и сразу такое событие! У каждого есть любимый режиссер. Для меня им долгое время был Тарковский. А современное российское кино я совсем не знаю. Сегодня у меня есть возможность с ним познакомиться», — сказал Пуроваар.

Вокруг продюсера фильма Юлии Мишкинене после демонстрации картины в старинном кинотеатре собрались зрители, которых интересовал, в том числе и главный герой. На слова журналистов о том, что среди собравшихся было много русских женщин, Гомиашвили ответил, что «русских женщин никогда не бывает много».

По словам продюсера Станислава Ершова, в прошлом году в Котку привозили необычную и во многом экспериментальную картину «ВМаяковский» Александра Шейна. Просмотр фильма тогда вдохновил местного хирурга на знакомство со стихами Маяковского, он поинтересовался, нет ли их в переводе на финский язык. Также и «Как новый» может похвастаться огромным количеством вдохновленных зрителей. Мишкинене отметила, что их фильм говорит об открытости миру и геополитическом разрыве после того, как развалился СССР. Тоже самое есть и в судьбе главного героя Ксенофона — грека, который сначала жил в Грузии, а потом оказался в России, Таиланде, в результате чего стал космополитом.

По уговору этот фильм был посвящен отцу сценариста Константина Чармадова, и стал своего рода признанием ему в любви. К слову, в финальных титрах промелькнул прямой призыв ценить и поддерживать своих родителей. По словам Чармадова, он мечтал о том, чтобы его покойный родитель прожил свои последние годы так, как герой фильма. В конце ленты можно увидеть фотографии его отца, который, как выяснилось, успел прочесть сценарий, но до премьеры не дожил.

Гомиашвили, в свою очередь, тоже выразил сожаление о том, что в свое время уделял мало времени своим родителям.

Стоит также отметить, что одна из лучших конкурсных картин «Нет бога кроме меня» была снята якутским режиссером Дмитрием Давыдовым. Долгое время он был учителем начальных классов, затем несколько лет проработал директором школы в якутском райцентре Амга. Свой первый малобюджетный фильм «Костер на ветру» он снял в родном улусе, роли исполнили его односельчане. Эта картина позже была показана в Канаде, участвовала в одном из важнейших мировых фестивалей в южнокорейском Бусане, а также номинировалась на азиатского «Оскара» в Австралии в категории APSA UNESKO Aword.