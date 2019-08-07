Тарантино, хоррор от Гильермо дель Торо и другие премьеры недели

«Однажды… в Голливуде» («Once Upon a Time ... in Hollywood»); Квентин Тарантино

Безусловно, главной премьерой этой недели станет девятый фильм культового Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Учитывая статус режиссера и любовь к нему в России, в кинотеатрах можно смело ожидать аншлаги.

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Подробнее о ленте можно узнать из нашей рецензии.

«Страшные истории для рассказа в темноте» («Scary Stories to Tell in the Dark»); Андре Овредал

На экраны выходит очередной продюсерский проект оскароносного Гильермо дель Торо. «Страшные истории для рассказа в темноте» представляет собой экранизацию популярной трилогии ужасов Элвина Шварца, посвященной детским страшилкам. Обещается, что карнтина сохранит структуру антологии, в которой были написаны книги. Сам дель Торо выступил в качестве продюсера и сценариста ленты, а в режиссерское кресло сел Андре Эвредаль, засветившийся хоррорами «Охотники на троллей» и «Демон внутри».

«Дора и Затерянный город» («Dora and the Lost City of Gold»); Джеймс Бобин

Любимица всех детей Даша-путешественница получила собственную киноэкранизацию и одновременно с легкой руки локализаторов сменила имя на Дору. «Дора и Затерянный город» расскажет уже о выросшей героине, которая пошла в старшую школу. Теперь ее поджидают новые опасности на пути к спасению похищенных родителей. В отличие от культового мультсериала, у Доры теперь будет много друзей-одноклассников.

«Плюс один» («Plus One»); Джефф Чан, Эндрю Раймер

До России добралась романтическая комедия «Плюс один», вышедшая в американский прокат еще в апреле этого года. Картина рассказывает о друзьях Бене и Элис, который одним прекрасным летом оказываются приглашенными сразу на десять свадеб. Чтобы попасть на все и не искать для себя «плюс один», Бен и Элис решают притвориться влюбленной парой. Что из этого выйдет, расскажет фильм. Стоит отметить, что лента была тепло встречена критиками и получила 89% свежести на агрегаторе Rotten Tomatoes.

«BTS: Открой свою душу. Фильм» («Bring the soul: the Movie»); Пак Чжун Су

Непререкаемые кумиры современных подростков — корейская поп-группа BTS продолжает радовать неисчислимую армию своих фанатов. После окончания турне «Love Yourself» они представят на суд зрителей фильм «Bring the soul: the Movie», который позволит зрителям заглянуть за кулисы героев Востока и Запада. Специально для этого участники группы дали эксклюзивные интервью на крыше одного из домов в Париже после заключительного концерта, сыгранного в ходе европейского тура, в котором поделились своими сокровенными мыслями и переживаниями.