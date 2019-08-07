«Пришла в негодность»: Ахеджакова высказалась о Дорониной

Народная артистка России Лия Ахеджакова обвинила во лжи режиссера Романа Виктюка, распространившего слухи о тяжелом состоянии актрисы и режиссера Татьяны Дорониной, пишет «Собеседник».

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Полгода назад Доронину сняли с должности художественного руководителя МХАТ имени Горького, предложив 85-летней артистке формальную должность президента театра, которая ее не устроила, и она уже долгое время не появлялась на работе. По словам Виктюка, Доронина в настоящее время не хочет ни с кем общаться и ужасно раздражается, когда кто-то осмеливается ее потревожить звонком. Ахеджакова в беседе с прессой призвала не доверять его словам.

«Роман Виктюк вам и не то скажет, ему доверять нельзя. Хотя, конечно, повод для расстройства у Татьяны Дорониной есть. Она, видимо, пришла в негодность из-за того, что сделали с ее театром. — отметила актриса. — Ее оскорбили, унизили... Но в то, что она совсем уже дуба дала, я не верю. И вообще я даже с ней не знакома. Мы с Татьяной Васильевной лишь один раз общались в поезде лет 30 назад».

Более того, Ахеджакова призвала не верить слухам про 75-летнюю Инну Чурикову, которая недавно упала со сцены во время спектакля «Старая дева». Встать ей помогли зрители, а на сцену и за кулисы ее отнесли на руках сотрудники театра. По сообщениям СМИ, состояние Чуриковой в настоящий момент оценивается как тяжелое, несмотря на то, что она отделалась ушибами.

«Мне недавно звонили и сказали, что Инна Михайловна чуть ли не копыта откинула, — посетовала Ахеджакова. — Но этого ничего не было! Она упала, но ничего себе не поломала, все у нее хорошо. А сообщениям в прессе я не доверяю».

Ранее сообщалось о том, что советская актриса Валентина Талызина рассказала об обиде на Ахеджакову в эфире программы «Выход в люди». Коллеги по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!» знакомы еще со студенчества в ГИТИСе, а на съемочной площадке культового фильма они близко сдружились, играя близких подруг на экране. Однако долгой дружбе пришел конец после того, как Ахеджакова не согласилась сняться в современном ремейке «Иронии судьбы».

«Она бросила меня, свою партнершу, не сыграв во второй части «Иронии судьбы». Ее амбиции стали выше искусства, а ведь мы играли подруг», — цитирует Талызину «СтарХит».

Артистка была вынуждена идти на ухищрения в процессе съемок, чтобы отсутствие героини Тани не слишком бросалось в глаза зрителю. Среди вариантов для выхода из положения была идея команды сценаристов — «отослать ее в магазин», но Талызина эту версию забраковала и предложила «отправить подружку на родину в Израиль». Весь фильм ее героиня созванивалась с приятельницей и докладывала о происходящих событиях.

«Когда она узнала, что по сценарию мы ее отправили в Израиль, сказала: «Сволочи», это касалось и меня», — подчеркнула Талызина.

Стоит отметить, что актриса поругалась не только с Ахеджаковой. По информации прессы, во время работы над картиной «Ирония судьбы, или С легким паром!» актеры часто конфликтовали по разным причинам. Так, Барбара Брыльска говорила о Талызиной неприятные вещи, называла ее завистливой и убеждала режиссера в том, что коллега имеет проблемы с алкоголем.

«Она сказала, я была нетрезва, но это неправда. А она была гордая полячка. Не понимала, какую роль она играет, ленинградской учительницы», — призналась Талызина.

Однако, несмотря на оскорбления коллег, Талызина заверила присутствующих в студии, что все это осталось в прошлом. По ее словам, она не против помириться с обеими коллегами.

«Я была бы счастлива и Лие, и Барбаре», — заключила она.

Вместе с тем, актриса заявила, что до сих пор не может понять причину успеха фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Напомним, что Талызиной досталась не только роль веселой подруги главной героини, но и озвучивание Барбары Брыльской.