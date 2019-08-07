После очной ставки: возможный убийца Круга сделал признание

Киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев сделал признание о причастности к убийству певца Михаила Круга, передает Mash. Сообщается, что Агеев дал признательные показания в СИЗО Твери после этапирования из колонии Ямало-Ненецкого автономного округа, где он отбывает пожизненное наказание за другие убийства.

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Агеева привезли 6 августа в дом Круга. Считается, что он был одним из двух людей, которые проникли в дом певца в день убийства. Первым был Дмитрий Веселов, которого СМИ называли исполнителем. Помимо этого, в Тверь также привезли одного из лидеров «Тверских волков» Александра Осипова, отбывавшего срок в Челябинской области, которого считают причастным к убийству Веселова. Агееву устроили очную ставку с Осиповым. Предварительно их обоих допросили сотрудники Следственного комитета.

Осипов обвинил Агеева в соучастии в убийстве Михаила Круга 1 июля 2002 года, а сам Агеев подтвердил его слова и сделал чистосердечное признание.

Ранее сестра Круга Ольга Медведева рассказала о том, что оперативники проводили следственный эксперимент на месте убийства певца. Она также подчеркнула, что впервые видела человека, которого привезли сотрудники правоохранительных органов.

«Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, острые предметы и уйти. Сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом», — рассказала она tverigrad.ru.

Михаил Круг был убит в своем доме, расположенном в поселке Мамулино, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Помимо него, в доме в момент убийства находились его жена, теща и трое детей.

Преступники нанесли тяжелые телесные повреждения теще исполнителя, на ее крики прибежал сам Круг с женой, которых двое забравшихся в дом мужчин обстреляли из пистолетов. Ирина Круга смогла спрятаться на участке соседей, а ее муж получил две пули и потерял сознание. Сосед отвез шансонье в больницу, потому что врачи скорой помощи не стали ехать по вызову без милицейского сопровождения. Круг умер от полученных ран утром 1 июля.

Личности нападавших долгое время не могли установить, однако в 2014 году сайт kp.ru представил материалы уголовного дела и раскрыл подробности произошедшего в ту ночь.

По версии журналистов, причиной убийства стал долг Круга перед криминальным авторитетом, который решил заказать инсценировку ограбления.

Сообщалось, что певец планировал приехать домой после фейерверка в честь дня города, который широко отмечался в том году, однако передумал и вернулся на час раньше. Веселов и Агеев уже находились в помещении дома и решили спрятаться в подсобке, откуда хотели незаметно уйти.

Их планы нарушила теща исполнителя, которая прилегла отдохнуть в той же комнате, где они прятались. Мужчины хотели припугнуть ее, однако ситуация вышла из-под контроля.

В интервью, которое Осипов дал после того, как в окрестностях Твери нашли скелет Веселова, он признавался, что дружил с Кругом, а после того, как выяснил, кто был причастен к его убийству, нашел киллера и отомстил.

«Сейчас я уже понимаю, что у того же Веселова, каким бы негодяем он ни был, тоже есть отец, его родили, растили. Поэтому я бы не сказал, что я не сожалею», — говорил он.

Сотрудники правоохранительных органов объяснили, что таким образом Осипов, на счету которого десятки жизней, хотел пойти на сделку со следствием и сократить свой собственный срок — с пожизненного до 25 лет.

«Но дали «вышку», так что терять ему нечего, а потому и меры безопасности на вашей встрече будут боле чем серьезными. Ему выгодно убить вас или конвоира и еще хоть на время остаться в СИЗО под следствием, чем ехать на зону особого режима, где он проведет остаток дней», — прокомментировали неожиданное признание в СИЗО.

Ожидается, что чистосердечное признание Агеева о соучастии в убийстве Круга позволит наконец закрыть последнюю главу этой трагической истории.