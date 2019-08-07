«Уберите из дома острые вещи»: найден возможный убийца Круга

Сестра известного певца Михаила Круга Ольга Медведева рассказала о следственном эксперименте оперативников на месте убийства исполнителя. Участок его дома на улице Освобождения в поселке Мамулино Тверской области на какое-то время был оцеплен для работы полиции, ОМОНа Росгвардии и местного Следственного комитета. Родственница певца и исполнительный директор Фонда творческого наследия Михаила Круга также рассказала, что ее заранее предупредили об эксперименте, передает tverigrad.ru.

«Я в этом доме живу, меня попросили на время эксперимента убрать лишние вещи, острые предметы и уйти. Сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме. В автозаке привезли человека, отвели в дом», — поделилась Медведева.

Несмотря на то, что сестра шансонье не успела подробно рассмотреть лицо подозреваемого, она уверенно заявила, что видела этого человека впервые.

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«Что происходило в доме, не знаю. Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято», — заключила родственница певца.

Убийство Круга произошло в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года в его собственном доме в поселке Мамулино. В момент нападения вместе с исполнителем в помещении находились его жена Ирина Круг, теща и трое детей. Первой жертвой двоих преступников, проникших на третий этаж дома, стала теща Круга — она получила телесные повреждения, но выжила. На крики пожилой женщины прибежали музыкант с женой и попали под обстрел злоумышленников из пистолета. Супруге Круга удалось скрыться у соседей, а сам певец потерял сознание после двух огнестрельных ранений.

До больницы Круга довез его сосед, поскольку сотрудники «скорой» отказались ехать на место преступления без сопровождения милиции. Из-за полученных ранений музыкант скончался утром 1 июля.

Через два дня в Тверском драматическом театре прошла прощальная панихида с певцом. Проводить главного шансонье 90-х в последний путь пришли депутат Госдумы Владимир Жириновский, губернатор Владимир Платов, а также коллеги Круга Вика Цыганова, Сергей Трофимов и другие.

Убийцу Круга не нашли до сих пор, но в 2014 году «Комсомольская правда обнародовала расследование с материалами уголовного дела и информацией о деталях убийства. Журналисты выдвинули версию о том, что Круг задолжал местному криминальному авторитету крупную сумму, что сподвигло его поручить своим наемным людям инсценировку ограбления в доме певца. Однако что-то пошло не по плану, и предполагаемое запугивание обернулось убийством.

В 2012 году в прессе активно обсуждалась информация о скелете убийцы Круга, найденном в окрестностях Твери. Согласно данным Следственного комитета, останки человека действительно были обнаружены, однако версия о личности убийцы композитора является ложной. Спустя полтора года приговоренный к пожизненному тюремному заключению киллер банды «Волков» заявил корреспонденту kp.ru, что убийцей Круга является именно Дмитрий Веселов, чей скелет был обнаружен ранее.

Судьба членов семьи Михаила Круга сложилась по-разному. Его мать Зоя Воробьева умерла от последствий инфаркта в январе 2018 года на 82-м году жизни. Сестра музыканта Ольга Медведева время от времени дает интервью журналистам и делится воспоминаниями о брате. В 2006 году вдова композитора Ирина Круг вышла замуж в третий раз и продолжает гастролировать с концертами.

Сыну исполнителя от первой супруги уже исполнился 31 год: Дмитрий Круг вырос очень похожим на отца внешне, но пошел по его стопам в области музыки. Он работает в в правоохранительных органах в чине капитана. Младший сын Александр, которому на момент убийства отца был один месяц, учится в одной из престижных школ Москвы.

В 2013 году вышел биографический мини-сериал «Легенды о Круге», рассказавший о взлете карьеры и последующей судьбе музыканта. Главную роль в фильме исполнил актер и продюсер Юрий Кузнецов-Таежный.

Через несколько лет после трагедии на бульваре Радищева был установлен бронзовый памятник Кругу, сидящему на скамейке с гитарой.