«Что происходило — не знаю»: дом Михаила Круга окружили силовики

На месте убийства известного шансонье Михаила Круга был проведен следственный эксперимент с участием подозреваемого в преступлении. Представители правоохранительных органов оцепили участок улицы Освобождения у дома 174 в поселке Мамулино Тверской области, где проживал Круг. В мероприятии участвовали сотрудники Следственного комитета Тверской области, полиция и ОМОН Росгвардии.

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Сестра певца Ольга Медведева также сообщила, что ее предупредили о следственном эксперименте заранее.

«Меня предупредили заранее, попросили убрать лишние вещи из дома, острые предметы, сама я находилась в отдельной комнате в соседнем доме, откуда на протяжении всего следственного эксперимента не выходила», — передает ее слова tverigrad.ru.

Она также сообщила, что по адресу дома Круга привезли в автозаке человека в наручниках. Морозова не смогла подробно разглядеть подозреваемого, однако выразила уверенность, что раньше его не видела.

«Что происходило в доме, не знаю, — заключила сестра шансонье. — Вскоре следственный эксперимент завершился, и оцепление было снято».

Главный шансонье 90-х годов Михаил Круг был убит в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. На дом исполнителя в поселке Мамулино было совершено нападение. Помимо самого Круга в доме находились еще пять человек — его супруга Ирина Круг, трое детей и теща певца. Двое преступников проникли на третий этаж дома и напали на тещу Круга. На ее крики прибежали музыкант с женой, после чего злоумышленники произвели выстрелы из пистолета. Круг получил два огнестрельных ранения и потерял сознание.

В связи с криминальным характером происшествия «скорая помощь» отказалась приезжать без милиции, поэтому Круга до больницы на машине довез его сосед, однако жизнь музыканту врачи спасти не смогли.

Прощальная панихида с певцом прошла 3 июля а Тверском драматическом театре. В числе присутствовавших были депутат Госдумы Владимир Жириновский, губернатор Владимир Платов, а также коллеги Круга Вика Цыганова, Сергей Трофимов и многие другие.

Убийца Круга так и не был назван, однако весной 2014 года «Комсомольская правда» опубликовала расследование, в котором обнародовала материалы уголовного дела и детали убийства. Согласно версии журналистов, Круг отказался платить деньги местному криминальному авторитету, который поручил своим подчиненным инсценировать ограбление в доме музыканта. Но план был сорван, и все обернулось трагедией.

Еще раньше в августе 2012 года в СМИ появилась информация о том, что в Твери был найден скелет человека, убившего Михаила Круга. Следственный комитет подтвердил лишь факт обнаружения останков, но опроверг версию о личности убийцы певца композитора. Тем не менее в феврале 2014 года приговоренный к высшей мере наказания киллер банды «Волков» в интервью kp.ru заявил, что Дмитрий Веселов, чей скелет был обнаружен полутора годами ранее, является убийцей Михаила Круга, но эта версия не является официально подтвержденной.

Судьба близких артиста сложилась по-разному. Мать Зоя Воробьева скончалась в январе 2018 года на 82-м году жизни от последствий инфаркта. Сестра Ольга Медведева периодически появляется в прессе с воспоминаниями о брате. Вдова Ирина в 2006 году вышла замуж в третий раз и продолжает сольную деятельность, гастролируя с концертами под фамилией Круг.

29-летний сын от первой супруги Дмитрий вырос очень похожим на отца внешне, но оказался не склонен к музыке. В чине капитана он работает в правоохранительных органах. Младший сын Александр, которому на момент убийства отца исполнился месяц, учится в одной из престижных школ Москвы.

В апреле 2013 года на ТВ был показан сериал «Легенды о Круге», рассказавший о его невероятном взлете и последующей судьбе музыканта. Главную роль исполнил Юрий Кузнецов-Таежный.

Несмотря на то, что с момента смерти Круга прошло уже 17 лет, сувенирные развалы Твери забиты магнитами, кружками и тарелками с изображением шансонье. На бульваре Радищева установлен памятник: бронзовый Круг уже более десяти лет сидит на лавочке, опираясь на гриф гитары. Прямо на аллее собираются поклонники его таланта, исполняют песни покойного музыканта.