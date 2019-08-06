«Требую развода»: дочь Шукшина о браке матери с Алибасовым

Младшая дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга заявила, что категорически против брака своей матери и скандального продюсера Бари Алибасова, и потребовала их развода. Среди прочего, наследницу легендарного писателя и режиссера беспокоит судьба его интеллектуальной собственности, которая может достаться совершенно далеким от имени Шукшина людям.

Как отметила младшая Шукшина, она не знает, зачем этот брак был нужен ее матери. По ее словам, мать ей призналась, что они никогда не жили вместе и у них не было «ни быта, ни секса». Ольга заявила, что это признание ее расстроило.

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«Напрашивается вопрос: зачем тогда все эти шоу со свадьбами-женитьбами? Пятнадцать лет между мной и мамой были натянутые отношения, но сейчас мы воссоединились, чему я несказанно рада, мама тоже, — сказала она в интервью изданию «Собеседник». — Так вот, с начала лета я постоянно нахожусь с ней. Скажу вам честно, в нашу родовую квартиру на улице Бочкова долгие годы не ступала нога мужчины, поэтому все пришло в совершеннейшую негодность».

По мнению наследницы знаменитой семьи, ее родительница совершенно не в состоянии самостоятельно вести хозяйство, а помощи для нее нет никакой.

«Отчасти в этом и моя вина, мамочку никогда нельзя бросать. Все лето я привожу в порядок квитанции по коммунальным платежам, чиню сантехнику, которая много лет была в плачевном состоянии», — отметила Ольга.

По словам Шукшиной, Алибасов бывает у них вместе со своим помощником Сергеем.

«Стоит мне отлучиться из квартиры, как Бари проводит фотосессии с Лидией Николаевной. Нет-нет да и всплывают в сети фото, где он сидит на маминой кровати с голым торсом. Все это не только задевает репутацию нашей мамы, но и оскорбляет имя папы, который всегда ассоциировался с нравственностью и чистотой», — посетовала женщина.

Ольга также выразила опасения за здоровье своей матери. По ее словам, Федосеева-Шукшина выглядит совершенно растерянной в руках незваных гостей, которые ходят по квартире ее отца, как по своей собственной.

«Могу сказать, что лучше быть вдовой Шукшина, чем женой Алибасова. Поэтому я требую развода. — отрезала Шукшина. — Хочу спросить у Бари: зачем эти фотосессии за столом отца? Есть фото, где он точь-в-точь копирует папу, а мама при этом держит в руках книгу. Сколько бы Бари ни фотографировался у нас в квартире, я не верю в этот брак».

Дочь писателя также отметила странное совпадение: «Бари с Лидией Николаевной и Сергей со своей невестой Викторией зарегистрировались в один час. Зачем эти показательные свадьбы? Настораживает».

Так, женщина сделала вывод, что интеллектуальной собственностью ее отца могут завладеть «безнравственные люди», которых не интересует репутация ее семьи.

«Шукшин всего себя отдал народу, свою кровь, поэтому я и обращаюсь к его народу, чтобы встали на защиту не только наследия Василия Макаровича, но и Лидии Николаевны, ведь мама — народная артистка», — сказала Ольга.

Шукшина подчеркнула, что прежде всего всем наследникам писателя следует начать друг с другом ладить.

«Всех нас, пусть мы и не общаемся, сплачивает Василий Макарович, мы же носим его фамилию. Взамен не благодарим нашего папу, деда, а, наоборот, подвергаем себя критике», — посетовала она.

По словам Ольги, будь отец сейчас жив, его бы это все очень расстроило.

«Сели бы за один круглый стол дети, внуки, правнуки Василия Макаровича во главе с нашей мамой: счастливые, веселые и радостные от общения друг с другом. Этому папа был бы рад, а не тому, что сейчас происходит», — сказала Шукшина.

По словам семейного адвоката Шукшиных Юлиана Соболева, обезопасить интеллектуальную собственность Василия Шукшина необходимо при жизни всех наследников.

«Необходимо, чтобы Лидия Николаевна составила завещание на одну или двух дочерей. На ее развод с Бари я повлиять не могу, это дело личное, но вижу, что она находится в некотором анабиозе. — сказал юрист. — Согласен с Ольгой, что наследие писателя надо развивать, будет неплохо открыть музей Шукшина в квартире на Бочкова, отдать под это одну комнату. Это я уже не как юрист говорю, а как почитатель творчества Василия Макаровича. Но прежде дочкам надо сплотиться».