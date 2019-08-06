«Видеть плохое»: Собчак дала рецепт долгих отношений

Телеведущая Ксения Собчак предложила подписчиками в инстаграме поговорить о секрете крепких отношений. Для начала дискуссии знаменитость решила привести в пример очень верное, на ее взгляд, высказывание своего друга.

Реклама

«Люди сходятся не на основании достоинств друг друга, а на основании недостатков. Через первые пару лет проходит очарование и ослепление и тогда два человека начинают ясно видеть не только хорошее друг в друге, но и плохое, недостатки, — написала Собчак.

— И вот тут принимается важное решение — можешь ты с этими недостатками жить, или не можешь. По этой логике, надо искать человека не с вдохновляющими качествами, а с приемлемыми недостатками».

Многие подписчики поддержали желание звезды «поболтать по душам», один из них написал, что так это и работает, а вместе с тем «наличие достоинств расширяет количество недостатков, с которыми человек готов мириться».

Некоторые стали делиться своими удачными и не очень историями из личной жизни, а кто-то делился народными мудростями.

«Пока ты влюблен, ты не увидишь недостатков избранника . А вот, когда разглядишь, смотришь — а у вас дети уже, и быт, вроде, налажен. И бросать все жалко и страшно. Так и живут миллионы», «Еще бабка моя мне говорила, что любовника выбирают по достоинствам, а мужа — по недостаткам», — комментировали подписчики.

Вместе с тем, было бы удивительно, если бы под публикацией никто не напомнил знаменитости, что она сама недавно развелась с актером Максимом Виторганом и «разглагольствовать о столь тонких материях» ей не следует.

К слову, бывшие супруги хоть и говорят, что расстались полюбовно и продолжают вместе воспитывать двухлетнего сына, все же довольно часто обмениваются друг с другом колкостями в соцсетях. На днях Виторган высмеял бывшую супругу в инстаграме. Телеведущая опубликовала в соцсети свой портрет в солнцезащитных очках, сопроводив его философской цитатой братьев Стругацких.

«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», — написала Ксения.

Буквально через несколько часов артист опубликовал в инстаграме крупный план своего лица, подписав его сразу несколькими цитатами известных людей.

«Я считаю, что тот, кто побеждает свои желания, сильнее того, кто побеждает своих врагов» (Аристотель). «Теми, кто не умеет управлять собой, управляют другие» (Шефер). А теперь, Максим, закрой цитатник и иди гулять в лес», — иронизировал актер.

Стоит отметить, что далеко не все и не сразу подписчики Виторгана смогли оценить его юмор: многих философские изречения вдохновили на еще более глубокие умозаключения. Кто-то стал сыпать в комментариях своими любимыми высказываниями. Однако позже нашлись и более догадливые подписчики, которые, судя по всему, очень внимательно следят за виртуальной жизнью обоих знаменитостей. Так, было обнаружено сходство постов экс-супругов, а их взаимодействие было названо «дуэлью».

Отметим, также, что чуть ранее артист посвятил в инстаграме пост, посвященный 23-летию его дочери Полины.

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал актер.

Вскоре в комментариях отметилась Собчак, язвительно отметив, что его якобы бесят все.

«Тебя все мы бесим. Это нормально. А Полина стала просто красавицей», — вступила в разговор с «кнутом и пряником» телеведущая.

Затем в той же манере ответил и сам Виторган.

«Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — написал он.

Подписчики актера осудили Ксению за неуместное вмешательство в семейное поздравление.

«Комментарии Собчак тут вообще ни к чему», «Вот вроде умная женщина, но зачем?», «А вы чего переживаете?» — возмутились поклонники артиста.