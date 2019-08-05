Первые после США: Россия обогатила создателей «Форсажа»

Лидером российского проката за 1-4 августа ожидаемо стал боевик «Форсаж: Хоббс и Шоу», спин-офф популярнейшей в нашей стране гоночно-приключенческой франшизы. В свои первые выходные лента Дэвида Литча с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, Идрисом Эльбой и Джейсоном Стэйтемом в главных ролях собрала внушительные 468 млн рублей. Примечательно, что больший стартовый заработок блокбастер показал лишь на территории США (но с Америкой в плане сборов соперничать изначально нереально) — и подобное, надо сказать, случается крайне нечасто.

На второй строчке расположился триумфатор минувшей недели — потрясающая в плане визуала трехмерная версия «диснеевской» классики «Король лев». Первый уикенд августа (хотя московская природа почему-то продолжает думать, что на дворе в лучшем случае конец октября) принес картине 217 млн рублей, благодаря чему общая касса фильма теперь составляет 2,24 млрд.

Замкнул тройку сильнейших украинский мультфильм «Руслан и Людмила: Перезагрузка», еще один дебютант российского четверга. Анимационная лента заработала за эти четыре дня 15 млн рублей.

Позицией ниже финишировал супергеройский блокбастер «Человек-паук: Вдали от дома», накануне, 4 августа, отпраздновавший месяц пребывания в российских кинотеатрах. За прошедшие выходные фантастический боевик о приключениях Питера Паркера и его друзей собрал в нашей стране 14 млн рублей, доведя общие отечественные сборы до 1,18 млрд.

Последним представителем топ-5 стал фильм «Видок: Охотник на призраков» с Венсаном Касселем, рассказывающий мифологизированную историю жизни реального сыщика, трудившегося в Париже в XIX веке. В свой второй уикенд проект, являющийся ремейком французского исторического триллера 2001 года с Жераром Депардье в главной роли, выручил 7 млн рублей.

Шестой, в свою очередь, стала, нашумевшая южнокорейская драма «Паразиты», получившая в этом году «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля, — стартовавшая в России еще 4 июля лента заработала 6 млн рублей.

Седьмое место занял хулиганский хоррор о расставании Ари Астера «Солнцестояние» — третий отечественный уикенд пополнил казну низкобюджетного проекта на 4 млн рублей.

На восьмой строчке свое временное пристанище нашел анимационный фильм «История игрушек», финальная часть культовой мультипликационной франшизы и один из главных долгожителей российского проката: стартовавшая в нашей стране еще в середине июня (!) картина выручила за 1-4 августа без малого 4 млн рублей, и теперь ее общие сборы в России составляют 480 млн.

На девятой позиции расположился легендарный «Бойцовский клуб» Дэвида Финчера, который остался в десятке даже на второй неделе проката. Заработал юбилейный запуск культового хита 1999 года, главные роли в котором исполнили Эдвард Нортон, Брэд Питт и Хелена Бонем Картер, за прошедшие выходные 3,4 млн рублей.

Наконец, десятым оказался фильм Люка Бессона «Анна», звездой которого стала уроженка Магадана и российская супермодель Саша Лусс, чью фотографию режиссер несколько лет назад увидел в журнале и вскоре пригласил ее на роль второго плана в своем фантастическом боевике «Валериан и город тысячи планет».. За 1-4 августа лента, в которой также снялся Александр Петров, собрала 3,2 млн рублей.