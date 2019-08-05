«Ляпнул, не подумав»: Хлебникова простила Шуру за «алкашку»

Марина Хлебникова простила Шуру после высказываний об алкоголизме

Певица Марина Хлебникова призналась, что не держит зла на артиста Александра Медведева, известного под псевдонимом Шура, который заявил о том, что она якобы страдает от алкоголизма. Исполнительница предположила, что он таким образом напоминал о себе накануне сольного концерта.

Российская эстрадная артистка Марина Хлебникова заявила о том, что простила певца Александра Медведева, выступающего под псевдонимом Шура, который в середине июля своим неосторожным высказыванием спровоцировал бурное обсуждение якобы существующих у нее проблем с алкоголем. По словам исполнительницы хита «Чашка кофею», они с Шурой никогда не ругались.

«После выпуска как-то встретились с ним в лоб в лоб в теле-центре. Оба шли на запись программ. Так вот, спокойно поприветствовали друг друга, а потом еще начали несколько минут чесать языками. — сказала Хлебникова в беседе с изданием «СтарХит».

— Мне кажется, у Сашки эта больная тема — алкоголь, вот и ляпнул, не подумав. Наверно, он еще подобное сделал ради предстоящего концерта. Ну сказал, и дальше что? Боже мой, конечно не обижаюсь на него!»

Напомним, что все началось с того, что Медведев во время интервью на YouTube-шоу популярного блогера Насти Ивлеевой заявил о намерении помочь Хлебниковой, поскольку был убежден, что она страдает от алкоголизма. По словам артиста, к такому мнению о пришел после того, как его друг прислал ему фото исполнительницы, которое его повергло в шок.

«Это очень страшно. Что-то там... Алкашка, я думаю», — предположил 44-летний Медведев, подчеркнув, что не хочет больше никого хоронить.

Тогда певица довольно болезненно отреагировала на сомнительное проявление заботы музыканта, отметив, что они не настолько близкие друзья.

«Это бредятина! Саша Медведев — мой приятель, мы в очень хороших отношениях, но он не такой большой друг, чтобы говорить обо мне объективно. Значит не друг, а какой-то враг. — цитирцет певицу «Телепрограмма». — Честно сказать, я не имею понятия, почему Саня так сказал… На него не похоже. Для меня это бомба! Наверное, у каждого человека свои резоны».

Она также подчеркнула, что гораздо уместнее обсудить вопрос с ней лично, прежде чем делать такие громкие заявления.

«Могу сказать только, что если бы Саша беспокоился обо мне, он бы позвонил. А он предпочел помочь тем, что пришел в студию шоу. — посетовала певица. — У меня три телефона — городской, для интернета, и тот, который знают журналисты. Они включены 24 часа в сутки. Взял бы и позвонил. Мало ли, кто и что ему прислал».

Исполнительница пояснила, что в последнее время стала хуже выглядеть из-за сильного стресса, который она пережила после смерти своего бывшего мужа Антона Логинова, который свел счеты с жизнью осенью 2018 года. Впоследствии всех переживаний Хлебникова похудела до 41 килограмма и даже была госпитализирована с расстройством психики. Кроме того, артистка не смогла проводить в последний путь бывшего возлюбленного.

Согласно сведениям СМИ, Логинов оставил предсмертную записку, в которой признался, что Хлебникова была смыслом его жизни. Вместе с тем, он написал пошаговую инструкцию о том, каким образом нужно распорядиться его имуществом, в которое вошли банковские счета и электронные носители с фонограммами.

Однако, несмотря на все злоключения в своей судьбе, совсем недавно Хлебникова порадовала поклонников фотографией, на которой выглядит похорошевшей. Певица опубликовала в своем инстаграме снимок, сделанный после концерта в Краснодаре.

«Уставшие после удивительного концерта!», — подписала фото артистка.

Чуткие к даже небольшим изменениям во внешности знаменитостей пользователи инстаграма сразу же отметили, что несмотря на нелегкую жизнь, исполнительница «очень похорошела». Пускаясь в долгие рассуждения, в попытке найти причину этого преображения, подписчики предположили, что исполнительница могла набрать несколько килограммов. Некоторые высказали мнение о том, что Хлебникова могла обрести новую любовь, «что, как правило, очень положительно отражается на внешности женщины». Как бы то ни было, большинство комментаторов единогласно заявило, что знаменитость в настоящий момент выглядит куда более здоровой и жизнерадостной, чем месяц назад, когда она побывала на ток-шоу у Андрея Малахова.