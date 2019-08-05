«С днем рождения, мистер президент»: история любви Монро и Кеннеди

Мэрилин Монро была замужем трижды. Первым супругом секс-символа 20-го столетия являлся Джим Догерти, весельчак и красавец, в прошлом звезда школьной футбольной команды и актер-любитель, на момент знакомства с девушкой работавший на авиастроительном заводе. Принято считать, что в этот брак Норма Джин Мортенсон (настоящее имя артистки) вступила по расчету — будущей звезде «В джазе только девушке» тогда было всего 15 лет, из-за психического расстройства матери она долгое время вынужденно скиталась по приютам, а также приемным семьям, и предложение юноши было для Монро чем-то вроде билета в новую, куда менее ужасную и сложную жизнь. Отношения с Джимом ожидаемо получились недолговечными. Пока молодой человек служил во флоте, Мэрилин покоряла модельный бизнес и вскоре поняла — нелюбимый муж, в браке с которым она «умирала со скуки», ей больше не нужен.

Реклама

Спустя семь с половиной лет после развода с Догерти, в 1954-м, Монро, на тот момент уже настоящая американская суперзвезда, вышла замуж во второй раз, став супругой бейсболиста Джо Ди Маджо. Поклонники называли пару «Мистером и Миссис Америка», считая, что знаменитости отлично подходят друг другу и абсолютно счастливы вместе. На деле же этот союз не продержался и года. Оказалось, что спортсмен жутко ревновал свою красавицу-жену ко всем мужчинам на планете и в порыве гнева неоднократно поднимал на нее руку.

Наконец, третьим — и последним — мужем Монро был драматург Артур Миллер, одновременно считавший девушку «самой женственной из всех женщин на планете» и глупым ребенком, не достойным его интеллектуального общества. Уже вскоре после свадьбы актриса прознала о высокомерном отношении мужчины, так и не сумев его простить.

Все эти истории, впрочем, меркнут на фоне романа Монро и 35-го президента США Джона Кеннеди, окутанного тайнами и слухами, мифами и достоверными фактами.

Если отбросить всевозможные конспирологические теории, по которым, например, актриса и политик стали любовниками еще до выдвижения последнего на пост главы государства (якобы они было тайно вместе долгие годы, их любовь была полна страсти, ссор и проходила под чутким контролем ФБР и даже мафии), то лично познакомились Джек и Мэрилин в октябре 1961-го на званом ужине. Подробности той встречи достоверно неизвестны, однако, согласно утверждениям очевидцев, домой артистка уехала не в сопровождении Кеннеди. Спустя несколько месяцев, в феврале 1962-го, они пересеклись на торжественном приеме в честь президента, но вновь разъехались восвояси — опять же по отдельности.

Согласно некоторым биографам, они провели всего одну «задокументированную» ночь — случилось это 24 марта того же года в доме популярного певца и актера Бинга Кросби. Примечательно, что ни актриса, ни политик особо не скрывали факта той близости: Монро, очевидно, было приятно внимание обожаемого американцами президента и соответствующие разговоры в обществе, тогда как сам Кеннеди, несмотря на наличие супруги, не стеснялся слыть одним из главных донжуанов США, относясь к любовницам исключительно как к приятному, но не более досугу. И заводить какой-то длительный и серьезный роман оба, как считается, не планировали.

Апогеем их взаимоотношений стала последняя «официальная» встреча, которая состоялась в рамках грандиозного празднования юбилея главы государства в Madison Square Garden.

Первой по значимости гостьей мероприятия (естественно, помимо самого Кеннеди) должна была стать Монро — и она сделала все, чтобы тот вечер вошел в историю. Готовясь к празднику, Мэрилин обратилась к модельеру Жану Луи, попросив дизайнера создать наряд, который «могу надеть только я и больше никто». И мастер звезду не подвел — специально для артистки Жан Луи сотворил платье, сотканное из 6 тыс бриллиантовых стразов и ставшее этакой «второй кожей» роковой блондинки.

Когда конферансье мероприятия объявил о выходе Монро на сцену — она предстала перед публикой не сразу, заставив переполненный зал недовольно перешептываться, а самого ведущего изрядно волноваться и нервно шутить, дабы нивелировать неловкий момент. Ожидание, однако, стоило абсолютно всех свеч. Мэрилин вальяжно поднялась на сцену, затем издевательски быстро (учитывая изначальную задержку) просеменила к микрофону, взяла паузу — и, наконец, запела. В качестве подарка Кеннеди актриса исполнила видоизмененную «Happy birthday to you»: «Спасибо, господин президент. За все, что вы сделали. За все битвы, которые вы выиграли. <...> Мы так вам благодарны».

То выступление Монро оказалось поистине легендарным: начиная от ее появления и внешнего вида (под светом прожекторов артистка, облаченная в дорогостоящее одеяние, казалась абсолютно обнаженной и в прямом смысле блестела — стразы исправно выполняли свое предназначение), заканчивая самой манерой исполнения (первую строчку Монро спела крайне неловко, даже не попав в ноты, будто бы сильно волновалась или была изрядно пьяна, однако затем мгновенно преобразилась, превратив свой голос и манеру поведения в настоящий сексуальный шедевр, словно подтверждая интимную близость с первым лицом США и, фактически, занимаясь с ним любовью прямо со сцены).

Тогда, 19 мая 1962-го, вероятно, никто не мог предложить, что уже к концу следующего года ни Монро, ни Кеннеди не будет в живых.

Актрису, которая якобы также имела роман с младшим братом 35-го президента Робертом (ряд биографов, однако, утверждает, что между ними ничего не было) нашли мертвой в ее собственном доме спустя несколько месяцев после грандиозного перформанса в Madison Square Garden, а Кеннеди был убит в ноябре 1963-го в Далласе.