«Чернобыль» и «Дрянь»: в США назвали лучшие сериалы

В США прошла ежегодная церемония вручения премии ассоциации телекритиков, главным триумфатором которой стал британский комедийный сериал «Дрянь» сценаристки и актрисы Фиби Уоллер-Бридж, ставший победителем в трех категориях.

Авторский проект Уоллер-Бридж, который вырос из ее одноименного спектакля 2013 года, был признан лучшим сериалом и лучшим комедийным телепроектом, а сама она была отмечена за достижения в этом жанре. «Дрянь» стала единственной премьерой года, которая удостоилась трех наград.

Также организаторы наградили «Лучше звоните Солу», как лучший драматический сериал. За вклад в развитие жанра отметили актрису Мишель Уильямс за роль, сыгранную в экранизации биографической книги об отношениях режиссера Боба Фосса и танцовщицы Гвен Вердон, а проект телеканала HBO «Чернобыль» стал лауреатом в номинации «лучший фильм или мини-сериал».

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Лучшей развлекательной программой была признана «Last week tonight» Джона Оливера, а документальный фильм в двух частях производства HBO «Покидая Неверленд», посвященный обвинениям в домогательстве, которые были предъявлены певцу Майклу Джексону, одержал победу в номинации «новости и информационные передачи». Лучшим новым проектом стал сериал Netflix «Матрешка».

Церемония вручения наград прошла в отеле Беверли Хилтон в Беверли-Хиллз, в качестве ее приглашенных ведущих выступили в Дэниел Бейкер и Джоэл Мартинес.

Вручение наград ассоциации телекритиков традиционно проходит почти за два месяца до того, как вручается главная американская телевизионная премия «Эмми», номинанты которой были объявлены в середине июля.

Рекорд по количеству номинаций ожидаемо установил сериал HBO «Игра престолов», который выдвинули в 32 категориях, среди которых — «лучший драматический сериал», «лучшая мужская роль» и «лучшая женская роль». Таким образом «Игра престолов» побила рекорд четвертьвековой давности, когда в 1994 году был выдвинут в 27 номинациях сериал «Полиция Нью-Йорка», продержавшийся в эфире 12 сезонов и завершившийся в 2005 году.

На главную телевизионную премию в категории «лучший драматический сериал» также будут претендовать проекты Netflix «Лучше звоните Солу», «Телохранитель», «Озарк», «Поза» и «Наследники», «Это мы» производства NBC, а также «Убивая Еву» американского подразделения BBC.

За звание «лучшего комедийного сериала» поборются Барри» (HBO), «Дрянь» (BBC Two), «В лучшем мире» (Netflix), «Удивительная миссис Мейзел» (Amazon Video), «Матрешка» (Netflix), «Шиттс Крик» (CBC) и «Вице-президент» (HBO).

Конкурентами полюбившегося по всему мира сериала «Чернобыль» в категории «лучший мини-сериал» стали «Побег из тюрьмы Даннемора» (Showtime), «Фосси/Вердон» (FX), «Острые предметы» (HBO) и «Когда они нас увидят» (Netflix).

Противостоянием американского и британского телевидения оказалась отмечена номинация «лучший телефильм» — проект Channel 4 «Брекзит» с Бенедиктом Камбербетчем в главной роли, интерактивный фильм Netflix «Черное зеркало: Брандашмыг» и экранизация пьесы Шекспира «Король Лир» от BBC сразятся с «Дэдвудом» и «Моим ужином с Эрве» (оба — HBO).

В конце июля о своих сериальных симпатиях экспертам «Левада-центра» рассказали россияне, для которых просмотр фильмов и сериалов стал главным способом провести свободное время.

Тройка лидеров народной любви в России среди иностранных сериалов, как выяснили аналитики, выглядит так — «Игра престолов» (26%), «Шерлок» (25%) и завоевавший в 2000-х годах статус культового «Доктор Хаус» (24%). Четвертую строчку разделили между собой еще один хит прошлого десятилетия «Остаться в живых» и «Чернобыль», за которым россияне следили с особым пристрастием и интересом — оба сериала посмотрели по 22% опрошенных.

При этом, эксперты обратили внимание на то, что «Доктору Хаусу» отдавала предпочтения в основном женская часть аудитории (28% против 20%), а в любви к «Игре престолов» чаще признавались мужчины (30% против 24%).