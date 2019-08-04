Побит рекорд U2: тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории

Гастрольный тур «Divide» британского музыканта Эда Ширана стал самым прибыльным и масштабным в истории музыкальной индустрии, передает The Guardian. По информации издания, в настоящий момент кассовые сборы превысили $736,7 млн. При этом гастроли еще не закончились — впереди у певца еще 12 концертов.

Отмечается, что в турне 28-летнего артиста, стартовавшем в марте 2017 года, входят 255 концертов. Последний состоится в августе в Ипсвиче. По оценкам издания, на концерты Ширана продали более 8,5 млн билетов, из-за чего тур рискует стать не только самым прибыльным, но и самым посещаемым.

Предыдущий мировой рекорд принадлежал группе U2. В 2011 году музыканты заработали $735 млн и продали 7,3 млн билетов в рамках тура «360 Degree» («360 градусов»), приуроченного к выходу 12-го студийного альбома «No Line On The Horizon». На протяжении восьми лет никто из артистов не мог превзойти их результат по прибыльности гастролей.

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«Сегодня «Divide» побил рекорд, установленный U2. Сейчас это самый посещаемый и кассовый тур всех времен. Спасибо всем и каждому, кто пришел на шоу. Впереди 12 концертов, я никогда этого не забуду», — прокомментировал известие Ширан в своем инстаграме.

Издание также выяснило, что в среднем билеты на концерты Ширана стоят на 14,2% дешевле, чем на выступления U2 в 2011 году. Примечательно, что вместе с этим исполнителю удалось добиться высокой посещаемости, несмотря на то, что коллектив в свое время собирал стадионы, а Ширан иногда выбирал площадки поменьше. Что касается средней посещаемости концертов, то она составляет 34,5 тысячи человек, что в два раза меньше показателей группы из Дублина.

На данный момент Ширан уже выступил с 243 концертами на пяти континентах. В июле этого года вокалист впервые отыграл в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщает ТАСС, на его выступление на московском стадионе «Открытие-Арена», пришли около 40 тыс. человек. Тур «Divide» проходит в поддержку третьего одноименного альбома, вышедшего в июне этого года.

В начале июля журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. По данным издания, больше всего в мире заработала американская поп-исполнительница Тейлор Свифт, выручив $185 млн благодаря концертному туру 2018 года «Reputation». На втором месте престижного списка оказалась самая молодая миллиардерша в мире 21-летняя Кайли Дженнер ($170 млн). Тройку самых высокооплачиваемых знаменитостей замкнул рэпер Канье Уэст. Следом шел аргентинский футболист Лионель Месси, заработавший $127 млн.

В пятерке сильнейших также оказался Эд Ширан, который пополнил свои счета на $110 млн. Тогда СМИ предполагали, что этим летом артист выручит около $600 млн со своего двухгодичного тура «Divide».

Сравнительно недавно, в июле, певец представил свой четвертый студийный альбом «No.6 Collaborations Project». В записи пластинки приняли участие Бруно Марс, Крис Стэплтон, Трэвис Скотт, Джастин Бибер, Камилла Кабельо, Chance the Rapper, Карди Би и многие другие.

«Я большой поклонник всех артистов, с которыми сотрудничал, мне было очень весело», — рассказал о работе над релизом сам Ширан в инстаграме.

Уроженец Галифакса Эд Ширан получил широкую известность после выхода дебютного альбома под названием «Plus» в 2011 году. Пластинка разошлась тиражом в 10 млн экземпляров, а также стала шестым самым продаваемым релизом десятилетия в Великобритании. Спустя три года артист выпустил пластинку «X», которая получила награду как лучший британский альбом на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards. В 2014 году песня «Thinking Out Loud» с этого проекта принесла Ширану две премии «Грэмми» в категориях «Лучшая песня года» и «Лучшее сольное поп-исполнение». В 2018-м он занял вторую строчку в рейтинге журнала Forbes самых высокооплачиваемых знаменитостей в возрасте до 30 лет, заработав за год $110 млн.