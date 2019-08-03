Драка в Швеции: рэпера-американца освободили из-под стражи

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя – Раким Майерс) был освобожден из-под стражи решением шведского суда. Заседание по делу 30-летнего исполнителя прошло на территории скандинавской страны в минувшую пятницу, 2 августа. Согласно СМИ, в ходе слушаний выступили и представители истцов, и адвокаты самого музыканта. Один из пострадавших с драке с Rocky, выступая на заседании, в частности, заявил, что во время резонансного инцидента, случившегося в Стокгольме в конце июня, рэпер и его спутники «не выглядели напуганными», тем сам опровергнув слова защиты, которая ранее утверждала, что музыкант вступил в стычку исключительно с целью самообороны.

Кроме того, на суде стало известно, что пострадавший действительно первым подошел к рэп-звезде, спросив у того про наркотики.

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Помимо истца, выступил на заседании и психолог, работавший с пострадавшим: согласно специалисту, мужчина, избитый командой американца, по итогам драки получил психологическую травму и стал испытывать проблемы со сном. Телохранитель музыканта, непосредственным образом участвовавший в конфликте в Швеции, в свою очередь, рассказал, что пострадавший был настроен враждебно, намеренно преследуя американцев несколько кварталов. Говоря про действия самого Rocky в ходе потасовки, он подчеркнул, что артист только «поймал и повалил» обидчика, но не избивал его.

Наконец, представитель обвинения запросил для рэпера шесть месяцев тюремного заключения.

Суд, как уже было сказано, в ходе заседания окончательного решения по приговору Rocky не вынес (какой именно наказание понесет исполнитель — станет известно 14 августа). Вместе с тем по итогам слушания было решено освободить музыканта из-под стражи (за решеткой он провел в общей сложности около месяца) — и рэпер, по информации прессы, тут же улетел в США, поблагодарив в инстаграме всех, кто за него переживал.

Ранее американские журналисты сообщили, что в дело Rocky вмешался лично президент Штатов Дональд Трамп.

К главе государства по этому вопросу обратились светская львица Ким Кардашьян и ее супруг — рэпер Канье Уэст. Отмечалось, что Канье попросил жену связаться с Джаредом Кушнером, зятем Трампа, сразу после того, как узнал о произошедшем с Rocky, — Ким была с ним знакома по своей предыдущей работе в Белом Доме. Вскоре после этого разговора ситуация дошла и до самого президента. Как сообщали СМИ, обсуждая происходящее, Трамп сказал Кушнеру, что он с самого начала верил в невиновность хип-хоп-звезды и несправедливость предъявленного ему обвинения, а также хотел помочь соотечественнику, попавшему в беду.

Напомним, что арестован Rocky был в начале июля — спустя несколько дней после драки в Стокгольме, куда он приехал выступать. Изначально в сети было опубликовано видео с места событий, на котором музыкант и представители его команды избивают неизвестного. После появления ролике в интернете инцидент прокомментировал и сам артист, подчеркнувший, что на самом деле является жертвой, и обвинивший молодых людей в преследовании.

«Мы их не знали, и мы не хотели проблем. Они следовали за нами четыре квартала» — отметил рэпер, подчеркнув, что преследователи также неподобающе вели себя по отношению к девушкам.

В качестве доказательства Rocky запостил два видео, которые позволили взглянуть на ситуацию иначе.

Примечательно, что резко против действий шведских правоохранителей публично выступили многие американские коллеги Rocky, пообещавшие никогда не приезжать с концертами на территорию скандинавской страны, если ситуация не разрешится «справедливо». В то же время в соцсетях многие выразили возмущение поступком артиста.

«Никто не подумал вызвать такси и буквально просто покинуть конфликт», «Ты не имеешь права указывать людям, где им ходить. Если они преследуют тебя, ты должен вызвать полицию, чтобы они их арестовали, а не бить их. Почему насилие?», «Отлично, ты показываешь только ту часть, которая выставляет тебя в хорошем свете» — писали недовольные.