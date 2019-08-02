Амплуа злодея: Джаред Лето может сыграть серийного убийцу

Американский актер и музыкант Джаред Лето может сыграть в криминальном триллере студии Warner Bros. «Мелочи» («The Little Things»), утверждает Variety. По информации источника, переговоры между продюсерами фильма и 47-летним артистом на данный момент находятся на ранней стадии. Отмечается, что в ленте, съемки которой стартуют будущей весной, Лето претендует на роль серийного убийцы. Согласно СМИ, участие вокалиста рок-группы Thirty Seconds to Mars в «Мелочах» вполне вероятно, так как у обладателя «Оскара» (за «Далласский клуб покупателей») имеются давние рабочие отношения с Warner Bros. — в свое время он снимался в «Бегущем по лезвию 2049» и «Отряде самоубийц», двух популярных детищах студии.

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Режиссером и сценаристом картины выступит Джон Ли Хэнкок, автор драмы «Невидимая сторона», в 2010-м году претендовавшей на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» (также у картины есть награда Американской киноакадемии в категории «Лучшая женская роль» — она досталась Сандре Буллок).

Главные роли в «Мелочах» исполнят Дензел Вашингтон и Рами Малек, на счету которых в сумме три «Оскара» («Доблесть», «Тренировочный день» и «Богемская рапсодия»).

Известно, что Вашингтон сыграет уставшего от жизни помощника шерифа Дика, которому придется объединиться с пафосным лос-анджелесским детективом Бакстером (Малек), — вместе они будут работать над поисками серийного убийцы. По задумке создателей, у Дика есть невероятный талант находить важнейшие для расследования мелкие детали (отсюда и название), однако их отношения с Бакстером будут сложными из-за его непростого характера, обусловленного прошлым, и привычки игнорировать все правила.

В будущем году Джаред Лето предстанет перед зрителями в роли вампира Майкла Морбиуса из вселенной комиксов Marvel про супергероя Человека-паука.

Премьера фильма Columbia Pictures «Морбиус, живой вампир» запланирована на 31 июля 2020-го. Помимо Лето, в ленте также снимется британец Мэтт Смит, завоевавший популярность ролью главного героя сериала «Доктор Кто». Ожидается, что картина расскажет о становлении популярного среди фанатов комиксов персонажа.

Вампир Морбиус впервые появился в 101-м выпуске «The Amazing Spider-Man», став плодом совместного творчества сценариста Роя Томаса и художника Гила Кейна. Его появление отметило собой снятие запрета на использование сверхъестественных существ в комиксах, действовавший с 1950-х годов. При этом сам Морбиус представляет собой не типичного сказочно-мифического вампира, а жертву научных экспериментов: из-за стремления Майкла вывести сыворотку от редкой болезни крови его организм деформировался таким образом, что для поддержания жизни мутанта стала необходима человеческая кровь.

Грандиозное возвращение Морбиуса произошло в начале девяностых — он стал одним из героев мультсериала о Человеке-пауке. Планы перенести образ персонажа на большой экран существовали в компании Marvel с 2000-х годов, когда был заключен контракт на съемки фильмов по мотивам 15 комиксов о супергероях. Кроме того, он мог появиться в ленте Гильермо Дель Торо «Блэйд 2», однако этим замыслам не было суждено реализоваться.

К слову, Лето настолько сильно хотели заманить в готовящийся проект о вампире, что даже разрешили провести личные встречи с кандидатами на позицию режиссера. В ходе одного из таких мероприятий актер и познакомился со шведским кинематографистом чилийского происхождения Даниэлем Эспиносой, известным по фильмам «Код доступа «Кейптаун» и «Номер 44» (демонстрация последнего на территории России была запрещена — «Газета.Ru»). После нескольких встреч с Эспиносой Лето решил-таки присоединиться к касту «Морбиуса».