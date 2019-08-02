«А теперь иди гулять»: Виторган опубликовал цитаты после Собчак

Бывший муж телеведущей Ксении Собчак Максим Виторган посмеялся над экс-супругой, устроив «баттл» в инстаграме. Накануне она опубликовала в соцсети свое фото в солнцезащитных очках крупным планом, сопроводив его мотивирующей цитатой братьев Стругацких.

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«Выигрывает вовсе не тот, кто умеет играть по всем правилам; выигрывает тот, кто умеет отказаться в нужный момент от всех правил, навязать игре свои правила, неизвестные противнику, а когда понадобится — отказаться и от них», — написала Собчак.

Через несколько часов Виторган выложил в инстаграм свой портрет, под которым процитировал сразу несколько высказываний известных людей.

«Я считаю, что тот, кто побеждает свои желания, сильнее того, кто побеждает своих врагов» (Аристотель). «Теми, кто не умеет управлять собой, управляют другие»(Шефер). А теперь, Максим, закрой цитатник и иди гулять в лес», — пошутил Виторган.

Далеко не все подписчики актера поняли его сарказм: многие начали философствовать над опубликованными цитатами и писать в комментариях свои любимые высказывания. Лишь несколько человек заметили схожесть постов экс-супругов, назвав их взаимодействие «дуэлью».

«Прямо дуэль цитат у вас с бывшей женой», «Они интеллигентно ведут беседы, цитируя только философов и писателей», «С Собчак переписываются», — заметили пользователи.

Бывшие супруги довольно часто взаимодействуют друг с другом в соцсетях, иногда обмениваясь язвительными замечаниями. Недавно актер опубликовал в инстаграме пост, в котором поздравил свою дочь Полину с 23-летием. В своей записи он в шутку попросил девушку «не бесить его».

«Моя гордость и радость, моя вечная ценность, поздравляю тебя! Будь счастлива! Не беси папу! Впрочем, это единственное, чего ты не умеешь», — написал Виторган.

Вскоре комментарий к публикации оставила телеведущая, заявив, что актера якобы бесят все.

«Тебя все мы бесим. Это нормально. А Полина стала просто красавицей», — вступила в разговор Собчак.

Ответ Виторгана не заставил себя ждать. «Мы? Откуда это желание говорить не от своего имени? При мне такого не было», — отметил актер.

Его фолловеры осудили Собчак за негативное вмешательство в семейное поздравление. «Комментарии Собчак тут вообще ни к чему», «Вот вроде умная женщина, но зачем?», «А вы чего переживаете?» — возмутились пользователи.

Помимо перепалок с бывшим мужем Собчак неоднократно вступала в баттл с мастером сарказма, лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Музыкант высмеял телеведущую, заявив, что его самым интересным соперником в стихотворных состязаниях был Богомолов. По мнению певца, именно режиссер является автором стихотворений журналистки.

«Самым интересным соперником был Богомолов, который писал за Собчак. Я не отношусь к этому серьезно. Что такое серьезный соперник в такой игровой ситуации? Это смешно!» — цитирует Шнурова НСН.

Телеведущая быстро отреагировала на замечание Шнура, опубликовав под его записью ответ в стихотворной форме. Она уверенно заявила, что все творчество артиста держалось на его бывшей жене Матильде. Собчак сравнила ее с розеткой, от которой лидер Ленинграда «питался».

«Твоей розеткой была Матильда! // Она укрывала, сродни плащу. // Она от похмелья тебя спасала. За Богомолова отомщу: // А может, и песни она писала?» — предположила Собчак.

Музыкант, в свою очередь, напомнил оппонентке о ее репутации, подпорченной из-за романа с Богомоловым, из-за которого она ушла из семьи.

«Честная, спросите у Максима. // Репутация у ней, побойтесь бога, // Все предъявы ваши вышли мимо, // И не трогают ее даже немного. // Что на доме-два жила, так враки это. // Все на людях и всегда же при параде», — написал Шнуров.

Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана. Позднее журналистка ответила лидеру «Ленинграда» в той же стихотворной форме.